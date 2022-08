Samsung cambia nome per colpa di Putin

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, torniamo ad occuparci dei nuovi e attesi smartphone pieghevoli targati Samsung, vero mattatore del settore, capace di realizzare dispositivi veramente affidabili e completi, nonostante l’intrinseca fragilità e le forzature imposte da questi particolari fattori di forma.

I Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, protagonisti di innumerevoli rumor che ci hanno svelato praticamente ogni segreto, arriveranno il prossimo 10 agosto in occasione dell’evento estivo Samsung Unpacked; stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, sembra che Samsung abbia in serbo un piccolo cambio di rotta riguardo il nome dei due pieghevoli, già attuato con i pieghevoli della passata generazione in alcuni paesi europei. Oltre ad essi, arriveranno anche i nuovi smartwatch del produttore sudcoreano e, grazie ad una fonte spesso affidabile, sono trapelati anche i prezzi di vendita per l’Europa di tutti i prodotti che Samsung andrà a presentare nel corso dell’evento.

I pieghevoli di Samsung potrebbero perdere la Z

Sembra proprio che Samsung possa andare a rimuovere la lettera Z, da sempre utilizzata per indicare la serie di smartphone Galaxy pieghevoli, dal nome dei propri pieghevoli che, in questo modo, si chiamerebbero semplicemente Samsung Galaxy Fold4 e Samsung Galaxy Flip4.

Le motivazioni di questa eventuale rimozione potrebbero essere di carattere geopolitico: la guerra tra Russia e Ucraina, dato che la Z è il simbolo di questo conflitto ed è ben visibile su moltissimi mezzi militari russi.

Un secondo motivo potrebbe essere marketing: togliere la Z accorcerebbe il nome, rendendolo più leggibile. Samsung ha già comunque rimosso la lettera Z dai propri pieghevoli Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G in alcuni paesi europei come Lituania, Lettonia ed Estonia, molto vicini geograficamente alla Russia e da anni in pessimi rapporti con Putin.

Come saranno i nuovi pieghevoli

Oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, dal design alle specifiche, sui prossimi pieghevoli targati Samsung, sono emerse nelle ultime ore nuove indiscrezioni su alcune specifiche del pieghevole a libro (Galaxy Z Fold4 o semplicemente Fold4): secondo quanto condiviso dal leaker Ahmed Qwaider, il pieghevole top gamma del produttore sudcoreano, grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm guadagnerà in prestazioni sia lato CPU (+15%) che lato GPU (+59%) che lato NPU (+68%)

Pur mantenendo la stessa velocità di ricarica a 25W, poi, lo smartphone avrà una batteria da 4400 mAh che sarà in grado di caricarsi più velocemente.

Ulteriori conferme, infine, giungono per quanto riguarda il display interno, che avrà luminosità a 1000 nits e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e sulla scelta del Gorilla Glass Victus+ come vetro protettivo per le scocche esterne, sia quella "posteriore" dove sarà posizionato il comparto fotografico, sia su quella "anteriore" dove sarà collocato il display esterno.

Quanto costeranno i nuovi foldable

Oltre ai pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, come di consueto, Samsung andrà a presentare anche la nuova generazione di smartwatch, Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, dotati della più recente piattaforma per dispositivi indossabili intelligenti di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon W5+ Gen 1.

Di tutti questi dispositivi sono trapelati anche i possibili prezzi di vendita per il mercato europeo, leggermente al rialzo rispetto a quanto proposto da Samsung lo scorso anno ma, visto l’andazzo del mercato, non sembrano prezzi folli o tirati a caso (e di solito il leaker Steve Hemmerstoffer, noto come OnLeaks, che ha condiviso queste informazioni non si sbaglia di molto):

Samsung Galaxy Z Fold4 (256 GB): 1799 euro

Samsung Galaxy Z Fold4 (512 GB): 1919 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 (128 GB): 1109 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 (256 GB): 1169 euro

Samsung Galaxy Watch5 (40mm, BT): 299 euro

Samsung Galaxy Watch5 (40mm, 4G): 349 euro

Samsung Galaxy Watch5 (44mm, BT): 329 euro

Samsung Galaxy Watch5 (44mm, 4G): 379 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm, BT): 469 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm, 4G): 499 euro

Il 10 agosto è dietro le porte: solo allora scopriremo se tutte le indiscrezioni trapelate finora, compresi i prezzi, saranno state azzeccate.