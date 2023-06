Quali novità presenterà Samsung il mese prossimo

Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung porterà al debutto tanti nuovi prodotti: ecco tutte le novità in arrivo per la gamma della casa coreana

Il prossimo 27 di luglio si terrà il tradizionale evento Galaxy Unpacked che, da qualche anno a questa parte, arricchisce l’estate del settore tech anticipando l’arrivo di tanti nuovi prodotti Samsung. Anche quest’anno le novità in arrivo sono diverse e molto interessanti. La casa coreana si prepara a rinnovare la sua gamma con nuovi smartphone pieghevoli oltre che nuovi tablet, smartwatch e auricolari.

Cosa vedremo all’evento Galaxy Unpacked

Ad anticipare le novità in arrivo in occasione del nuovo Galaxy Unpacked è un nuovo leak dell’insider Evan Blass, noto anche come Evleaks, che ha diffuso una serie di interessanti informazioni sui nuovi prodotti Samsung in rampa di lancio.

Si parte dai nuovi pieghevoli: Samsung prepara il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Entrambi dotati del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, gli smartphone rappresenteranno delle evoluzioni dirette dei loro predecessori, Fold4 e Flip4. Da notare che il nuovo Flip5 avrà display esterno molto più grande, seguendo un trend già seguito da altri brand del settore come OPPO e, più di recente, Motorola.

In arrivo ci sono anche i nuovi smartwatch della gamma Galaxy Watch6. Oltre alla versione base ci sarà anche il Watch6 Classic con ghiera girevole. Gli smartwatch potranno contare su varianti da 40 mm e 44 mm e su di una dotazione completa, confermandosi degni eredi degli ottimi Galaxy Watch5. Al momento, però, non ci sono conferme in merito all’arrivo di una versione Pro.

Il leak di Evan Blass conferma anche l’arrivo dei nuovi Galaxy Tab S9. La famiglia di tablet di Samsung sarà realizzata, quasi sicuramente, in tre varianti. Oltre al modello base ci sarà anche la versione Plus e la top di gamma Ultra. A completare la serie di novità in arrivo da Samsung, infine, troveremo le nuove Galaxy Buds 3.

Scarsissime probabilità, invece, di vedere uscire dal Galaxy Unpacked anche il tanto atteso smartphone Samsung Galaxy S23 FE, cioè la versione un po’ più economica, dedicata ai fan del marchio coreano, del top di gamma 2023.

Quando arrivano i nuovi prodotti Samsung

Per il momento, la data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 27 luglio, quando Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked a Seul. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda potrebbe tenere un secondo evento, nei giorni successivi, in Europa e/o negli USA per presentare la nuova gamma al mercato occidentale. Non ci saranno differenze nei prodotti, però. Tutte le novità illustrate in precedenza arriveranno sul mercato globale.

Le vendite partiranno ad agosto. Probabilmente Samsung avvierà un periodo di preordini di qualche settimana prima di iniziare a consegnare i nuovi prodotti. L’arrivo dei nuovi prodotti Samsung nei negozi italiani, sia fisici che online, è atteso per la seconda metà del mese di agosto. I prezzi sono ancora tutti da scoprire ma, quasi sicuramente, saranno in linea con quelli delle precedenti generazioni, con il rischio di piccoli rincari come già avvenuto con altri prodotti Samsung, come i Galaxy S23.