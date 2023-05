Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Flip5: abbiamo una data

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

La notizia è ancora ufficiosa ma plausibile, Samsung presenterà i due nuovi telefoni pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 a Seoul il prossimo 26 luglio. Ufficialmente, invece è noto che i nuovi telefoni pieghevoli saranno distribuiti dopo l’11 agosto.

Secondo una fonte anonima interna a Samsung e consultata dal quotidiano sudcoreano Chosun, la scelta di Seoul come sede della presentazione globale non è ancora definitiva "Poiché i telefoni pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono un prodotto di tendenza, si è discusso di una possibile presentazione alternativamente nelle città culturali globali. Stiamo valutando la possibilità di organizzare l’evento nelle principali città".

Ma poco importa dove i due telefoni verranno presentati: quel che importa è la data e la conferma dell’anticipo della presentazione. Una notizia, quest’ultima, che girava già da settimane.

Perché Samsung anticipa il lancio

Nell’articolo si Chosun è riportata la dichiarazione di un’altra fonte anonima ben introdotta nel mondo Samsung, che spiega i motivi di questa presentazione anticipata rispetto al classico evento di metà agosto: "Al fine di aumentare le vendite dell’azienda, con un settore dei semiconduttori ancora in difficoltà, è più che mai necessario promuovere la divisione smartphone".

Lo scorso anno la presentazione dei nuovi pieghevoli a metà agosto aveva portato i primi risultati alla fine del mese causando un’impennata delle vendite di smartphone nel terzo trimestre (luglio-settembre) per circa un mese.

Per questo il lancio di Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 è stato anticipato, nel tentativo di sfruttare l'"effetto pieghevole" nella pseranza di un impatto positivo sulle vendite per quasi due mesi del medesimo trimestre, uno in più dell’anno scorso.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5: come sarebbero

Le principali novità che riguardano i due nuovi telefoni pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, secondo i rumor circolati fino ad oggi, sono la nuova cerniera a forma di goccia che riduce lo spessore del Galaxy Z Fold5 a 14 mm rispetto ai precedenti 15,8 mm.

Questo dispositivo sarà più leggero del modello precedente: 254 grammi contro i 263 grammi di Galaxy Z Fold4. Restano, invece invariate le dimensioni sia dello schermo esterno, identico al 6,2 pollici del Galaxy Z Fold4, che di quello interno da 7,6 pollici.

Cambia, invece, lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip5 che passerà a 3,38 pollici, quasi il doppio dell’attuale display esterno da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip4, mentre resterà invariato lo schermo interno da 6,7 ​​pollici.