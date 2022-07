Samsung, lo smart TV da cinema a un prezzo incredibile: sconto shock

Gli smart TV non sono tutti uguali: alcuni si differenziano per le tecnologie offerte, altri per le dimensioni. E infine ci sono televisori che sono differenti da tutti gli altri e combinano questi due aspetti. Uno di questi è sicuramente lo smart TV Samsung Crystal UHD 4K 65" AU9079 che ha due particolarità: uno schermo cinema da 65" e una tecnologia che aumenta il frame rate per immagini ancora più fluide. Solitamente dispositivi con queste diagonali e con queste funzionalità hanno un costo molto elevato, ma oggi lo smart TV Samsung è in offerta speciale su Amazon con un super sconto di ben il 42% che fa risparmiare 500€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Lo smart TV Samsung Crystal UHD 4K 65" AU9079 è un vero top di gamma, a partire dal processore Crystal 4K che offre anche un potente sistema di upscaling che migliora la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione. Troviamo anche un ottimo sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di video-streaming, a partire dalle varie Amazon Prime Video e Netflix.

Samsung Crystal UHD 4K 65" AU9079: le caratteristiche tecniche

Dimensioni da cinema per lo smart TV Samsung da 65" che oggi troviamo in super offerta su Amazon. Un dispositivo non adatto a tutte le abitazioni, ma perfetto per chi ha tanto spazio e vuole godersi al meglio film, serie TV e anche le partite del proprio sport preferito.

Lo schermo da 65" del Samsung Crystal ha una risoluzione 4K UHD e supporta anche l’HDR che migliora la resa luminosa del televisore, offrendo una gamma di colori più intensa. Lo smart TV utilizza anche delle tecnologie proprietarie sviluppate direttamente da Samsung e pensate per gli amanti dei videogame. Motion Xcelerator Turbo, ad esempio, aumenta la frequenza di aggiornamento del televisore portandola fino a 120Hz (funziona solamente con i contenuti che supportano questo refresh rate). Auto Low Latency Mode, invece, diminuisce la latenza e rende immediata la risposta del gioco ai comandi del joystick. Se siete amanti dei videogame, questo è lo smart TV che fa per voi.

Ottimo anche il processore Crystal 4K che, oltre a rendere più vivaci i colori, interviene anche sull’upscaling, migliorando la qualità delle immagini dei contenuti che non sono realizzati in 4K. Come nella maggior parte degli smart TV Samsung troviamo il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV e YouTube. È disponibile anche l’app Samsung TV Plus che mette a disposizione gratuitamente un’ampia gamma di contenuti d’informazione e di tendenza.

Samsung, smart TV da 65 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo smart TV con dimensioni generose, oggi è il vostro giorno fortunato. Su Amazon troviamo il Samsung Crystal UHD 4K 65" AU9079 in offerta a un prezzo di 699€, il 42% in meno rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di 500€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 12 rate da 58,25€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

