Samsung Galaxy A14: prezzo in picchiata su Amazon

Fonte foto: Samsung

Uno smartphone low-cost è caratterizzato da un prezzo estremamente contenuto a discapito della scheda tecnica e dei materiali utilizzati dal costruttore. Non è raro, infatti, imbattersi in dispositivi dal costo davvero irrisorio ma che, qualitativamente, lasciano molto a desiderare, finendo per deludere l’utente che si ritroverà con un device che non è in grado di soddisfare le sue esigenze.

Non è questo il caso del Samsung Galaxy A14, lo smartphone della serie economica del brand sudcoreano, un telefono conveniente ma comunque affidabile, ideale insomma a chi non ha bisogno di grandi specifiche tecniche ma vorrebbe un telefono da utilizzare quotidianamente senza troppi problemi. Con l’offerta Amazon il Galaxy A14 scende sotto i 150 euro e a un prezzo del genere è un’occasione davvero irripetibile.

Samsung Galaxy A14– Processore MediaTek Helio G80 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A14: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A14 ha un display LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G80 abbinato, in questo caso specifico, a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione RAM Plus che consente di aumentare la RAM dello smartphone fino a un massimo di 8 GB attingendo allo spazio di archiviazione interno (se disponibile).

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2.0). Discreta la scelta di Samsung in materia di fotocamere con un sensore principale di buon livello che, generalmente, non si trova sugli smartphone di questa fascia di prezzo.

Tra le connessioni, bisogna segnalare per questa versione l’assenza del 5G ma l’utente potrà comunque navigare in buona velocità grazie alla rete 4G e al Wi-Fi 5. Presente, naturalmente, anche il Bluetooth 5, l’ingresso jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i soliti sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Il Samsung Galaxy A14 ha anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.0.

Samsung Galaxy A14: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A14 è uno smartphone entry level ma dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Un dispositivo di buona fattura, realizzato con materiali robusti e che ha dalla sua una scheda tecnica interessante dove fanno la differenza la fotocamera, che promette scatti discreti alle giuste condizioni di illuminazione e una batteria capiente che, grazie a un processore poco energivoro, consente di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Il prezzo di listino è di 229,90 euro ma, grazie all’offerta Amazon, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14 a 148 euro (-36%, -81,9 euro), uno sconto da non sottovalutare, soprattutto per chi ha bisogno di uno smartphone per la vita di tutti i giorni e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Samsung Galaxy A14– Processore MediaTek Helio G80 – Versione 4/128 GB