Samsung Galaxy A23 5G, fate presto perché il prezzo è crollato

Tra gli smartphone economici, ma di qualità, oggi disponibili sul mercato ci sono certamente quelli della gamma Samsung Galaxy A. La serie A di Samsung è la più economica, l’entry level del produttore coreano. Ma uno smartphone entry level di Samsung ha sempre qualcosa in più rispetto ad un telefono di pari livello di un altro produttore, a partire dalla componentistica di pregio ai materiali di ottima qualità.

Samsung Galaxy A23 5G, ad esempio, è uno smartphone Android che andrà bene a moltissime persone, durerà a lungo e avrà sempre un’assistenza tecnica impeccabile, in caso di problemi. In più, come la maggior parte dei Samsung, ha anche una più che buona fotocamera principale (Samsung produce gran parte dei sensori fotografici presenti su tutti gli smartphone). Il prezzo è superiore alla media, ma oggi Sasmung Galaxy A23 5G è in super offerta su Amazon e diventa un vero best buy.

Samsung Galaxy A23 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A23 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Samsung Galaxy A23 5G è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, chip di lungo corso, molto stabile e con contenuti consumi energetici. Le memorie abbinate sono 4 GB di RAM e 128 GB di storage, che può arrivare fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display è bello ampio, misura 6,6 pollici, ed è di tipo LCD, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD+. Come spesso accade quando il produttore sceglie questo tipo di schermi, il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente, integrato nel pulsante di accensione. Il display, infine, è protetto da un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico è costituito da quattro sensori posti sul retro. Il sensore fotografico principale è da 50 MP e ha lo stabilizzatore ottico (OIS), dettaglio tecnico non scontato in questa fascia di prezzo, poi ci sono l’ultra grandangolare da 5 MP e due di sensori da 2 MP per macro e profondità. Nella parte anteriore del telefono, collocata nel classico notch a forma di V è incastonata la fotocamera per selfie e videochiamate da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni, oltre al 5G troviamo WiFi 5, Bluetooth 5.1 e c’è anche l’NFC per effettuare pagamenti contactless nei negozi fisici (con il POS). Non manca nemmeno la presa per il jack da 3,5 millimetri che piacerà a chi ama usare le cuffiette con il filo.

Infine, la batteria ha una capacità da 5.000 mAh, con ricarica a 25W di potenza.

Samsung Galaxy A23 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A23 5G è un telefono entry level, economico, ma di ottima qualità come da tradizione Samsung. Ha tutto quel che occorre a chi cerca un telefono per tutti i giorni, da usare per le telefonate, per fare qualche foto, navigare su Internet, usare WhatsApp e i social. Al momento è anche in sconto su Amazon, dove il prezzo di listino di 349,90 euro scende a 213 euro (-39%, -136,90 euro). Meglio approfittare subito di questa fantastica offerta perché non è detto che si ripresenti ancora.

