Samsung Galaxy A23 5G: a questo prezzo lo comprano tutti

Il Samsung Galaxy A23 5G è uno smartphone entry level, con caratteristiche interessanti che fanno la differenza in questa fascia di mercato, e oggi è in super sconto su Amazon

Un buon telefono Android entry level 2023 deve avere un prezzo contenuto, ma non può più fare a meno di una buona qualità costruttiva e di caratteristiche tecniche sufficienti a svolgere tutti i compiti quotidiani che si chiedono ad uno smartphone: dai social alle email, dalle foto personali alle videochiamate per lavoro o per svago.

Il Samsung Galaxy A23 5G è un buon compromesso, che va proprio in questa direzione: è un dispositivo affidabile, da utilizzare tutti i giorni, è robusto, ha tutte le garanzie di Samsung che porta sul mercato solo device di alta qualità, a prescindere dalla fascia di prezzo. Ha solo un vero difetto: il prezzo molto più alto dei concorrenti. Ma Amazon ha la soluzione, con uno sconto del 40% sul prezzo di vendita di Samsung Galaxy A23 5G.

Samsung Galaxy A23 5G – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A23 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A23 5G ha un display LCD da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da Samsung è un Qualcomm Snapdragon 695 5G a cui si affiancano 4GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile tramite microSD fino a 1TB. La scelta dell’azienda è ricaduta su un chip ben noto agli addetti ai lavori, considerato piuttosto affidabile e in grado di bilanciare consumi e prestazioni.

Per il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare da 5 MP e due di sensori da 2 MP utili per macro e profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP. Il colosso sudcoreano ha optato per fotocamere discrete, adatte non solo per il classico punta e scatta ma apprezzabili anche a da quegli utenti che cercano soluzioni più performanti per foto di buon livello. La presenza dell’OIS, poi, è una particolarità decisamente gradita e poco utilizzata per device di questa fascia di prezzo.

Per quanto riguarda le connessioni, oltre al 5G, c’è il WiFi 5, Bluetooth 5.2, la presa per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la localizzazione della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Non manca nemmeno il chip per l’NFC indispensabile per effettuare pagamenti contactless.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 25W. Infine il sistema operativo è Android 13.

Samsung Galaxy A23 5G: l’offerta Amazon

Che il Samsung Galaxy A23 5G sia un dispositivo entry level, non c’è alcun dubbio ma grazie ad alcune chicche, tipo il sensore fotografico principale con stabilizzatore ottico e il chip per l’NFC, è uno di quei telefoni che può fare la differenza in una categoria affollata di offerte.

A questo, bisogna aggiungere la tradizionale cura dei dettagli di Samsung e la promessa di aver portato sul mercato un telefono qualitativamente impeccabile.

Il prezzo di listino è di 349,90 euro, non proprio bassissimo per un entry level ma a causa del rincaro generale dei prezzi l’azienda non ha potuto fare altrimenti. Tuttavia per chi ha bisogno di uno smartphone solido e affidabile, da utilizzare nel quotidiano, il Galaxy A23 è la scelta giusta. Se poi con l’offerta di Amazon il prezzo scende a 210 euro (-40%, -139,90 euro) allora è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

