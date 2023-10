Samsung, questo smartphone lowcost è da comprare subito: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questa ultima settimana di ottobre si apre in maniera sorprendente su Amazon. E il merito è delle nuove super offerte lanciate sul sito di e-commerce e che riguardano anche alcuni dei dispositivi più amati e desiderati degli utenti. Non stiamo di certo parlando dell’iPhone 15, smartphone che è ancora trovi a prezzo pieno, ma di un altro smartphone altrettanto valido, sebbene non assicuri le stesse prestazioni. Stiamo parlando del Galaxy A23, telefono lowcost che oggi trovi sul sito di e-commerce con uno super sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150€ sul prezzo di listino.

Il Galaxy A23 è uno smartphone Samsung medio di gamma, con prestazioni molto interessanti e adatto a qualsiasi tipologia di utilizzo. Di certo non è un top di gamma, ma il suo obiettivo non è certamente questo. È un medio di gamma con componenti interessanti e con cui puoi fare di tutto, dall’utilizzare app impegnative, al vedere film e serie TV grazie allo schermo di grandi dimensioni, fino al modificare documenti e presentazioni di lavoro. E anche il comparto fotografico è molto interessante, grazie a un sensore principale da ben 50MP.

Galaxy A23: sconto, offerta e prezzo Amazon

Un prezzo così non lo si era mai visto per il Galaxy A23. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 204,99€, con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello di listino. Si tratta di una delle migliori offerte su Amazon per uno smartphone di questo genere. Il risparmio è di quasi 150€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per fare il reso hai 30 giorni di tempo.

Galaxy A23: la scheda tecnica

La bontà del telefono Samsung la intuisci immediatamente dalla presenza del badge "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e riservata solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti tecnici e di qualità. Come, ad esempio, la presenza dello schermo AMOLED da 6,6" con refresh rate fino a 120Hz, caratteristica che solitamente trovi solo su dispositivi di fascia superiore. Un display grande che ti permette di fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV, fino al modificare documenti di lavoro. Il tutto viene gestito dall’ottimo processore Snapdragon 695 con modem 5G supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico. Se sei un amante delle fotografie e dei video, con il Galaxy A23 potrai toglierti un sacco di soddisfazioni. Il merito è della quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP dotato anche di stabilizzatore ottico dell’immagine, della fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e del doppio sensore da 2MP per gli scatti in profondità e per le foto macro. Grazie al sensore con stabilizzazione ottica dell’immagine i video sono super stabili, come quelli di un professionista.

Chiudiamo con alcune caratteristiche che rendono felici gli utenti, come ad esempio la batteria da 5000mAh che ti permette di utilizzarlo per due giorni consecutivi senza troppi problemi. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato ed è facilmente raggiungibile.

