Samsung Galaxy A25 5G arriva in Italia: è già in super offerta

Fonte foto: Samsung

Non si vive di soli top di gamma e tutti coloro che hanno bisogno di un dispositivo affidabile, robusto e con un prezzo accessibile, possono tranquillamente volgere il loro sguardo verso un device di fascia media che ha al suo interno tutto il necessario per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni senza troppe difficoltà.

Chiaramente, per andare sul sicuro e non pentirsi del proprio acquisto, la scelta più saggia è muoversi verso un brand affidabile, come Samsung che da sempre è sinonimo di dispositivi di grande qualità. E tra le proposte più recenti del colosso sudcoreano troviamo il Samsung Galaxy A25 5G che per le prossime ore può essere acquistato in super offerta su Amazon.

Samsung Galaxy A25 5G – Samsung Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A25 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 5G ha un display Super AMOLED 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto dal colosso della tecnologia è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2,2)

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OneUI 6.0.

Samsung Galaxy A25 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A25 5G è un ottimo smartphone di fascia media, caratterizzato essenzialmente da un design semplice e pulito (tipico di tutta questa serie) e da una scheda tecnica pensata per garantire buone performance e una grande versatilità.

Tra le caratteristiche emerge sicuramente l’ottima batteria che, grazie a un processore poco energivoro e a un’interfaccia utente ottimizzata per il risparmio energetico, garantisce almeno un giorno di utilizzo, con la possibilità di arrivare fino a due giorni facendo un po’ di attenzione.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 319 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon, per le prossime ore si può acquistare il Samsung Galaxy A25 5G a 245,84 euro (-23%, -73,16 euro), un’offerta molto interessante che permette di portare a casa uno dei device più recenti di Samsung a un prezzo davvero d’occasione.

