Nel mercato degli smartphone non sono molti i dispositivi di fascia media che sanno davvero catturare l’attenzione dell’utente, riuscendo a soddisfare le sue aspettative. Spesso, infatti, c’è bisogno di spostarsi verso la categoria superiore, arrivando irrimediabilmente a prezzi tutt’altro che contenuti.

Grazie a Samsung, però, anche un dispositivo intermedio può fare la differenza e l’esempio più evidente è il Samsung Galaxy A33 5G, uno smartphone dalle grandi potenzialità e che, grazie agli sconti su Amazon, arriva a un prezzo davvero irripetibile.

Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16.3 cm (6.4 ) Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Black

Samsung Galaxy A33 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A33 5G ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Samsung Exynos 1280 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Inoltre, utilizzando la funzione RAM Plus è possibile guadagnare fino a un massimo di 6 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2), un sensore per gli scatti macro da 5 MP (f/2.4) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2.2).

Tra le connessioni abbiamo naturalmente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Il Samsung Galaxy A33 5G ha anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 25 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 4.1. Il dispositivo, già dalla prima accensione, si aggiornerà in automatico a Android 13 e One UI 5.0.

Infine è presente la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A33 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone di fascia media, con una buona scheda tecnica perfetta per soddisfare anche l’utente più esigente, quello che cerca sempre quel qualcosa in più in un telefono.

E questo qualcosa in più è rappresentato sicuramente dallo schermo che, per questa fascia di prezzo, è davvero di buon livello. Interessante anche il comparto fotografico che, grazie soprattutto al sensore principale, promette scatti più che discreti, a patto di avere una buona illuminazione. Infine la batteria, che garantisce una grande autonomia che supera tranquillamente un giorno intero di utilizzo.

Il prezzo di listino del Galaxy A33 5G è di 299 euro, ma con gli sconti Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 223 euro (-25%, -76 euro), l’occasione perfetta per acquistare un nuovo telefono dalle grandi potenzialità.

Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16.3 cm (6.4 ) Hybrid Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Black