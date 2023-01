Samsung Galaxy A34 5G non sarà una gran novità

Chi si aspettava una carrellata di novità per il nuovo Samsung Galaxy A34 5G, che dovrebbe debuttare a breve, rimarrà sicuramente un po’ deluso. Dopo le prime informazioni trapelate dalle più recenti certificazioni ottenute a livello globale e visti i render che ne hanno svelato il design, a fornire in anteprima una scheda tecnica più completa ci pensa il leaker Yogesh Brar che su Twitter ha rivelato la dotazione hardware del Samsung Galaxy A34 5G: è praticamente uguale a Galaxy A33 5G (in foto).

Samsung Galaxy A34 5G: caratteristiche tecniche

Il leaker ha condiviso un po’ tutte le specifiche tecniche che, se saranno confermate, faranno storcere il naso a molti che stavano attendendo con ansia il nuovo modello di fascia medio bassa. Samsung Galaxy A34 5G arriverà con SoC Exynos 1280 realizzato con processo produttivo a 5 nm, che verrà affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display sarà un AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico il leaker svela la presenza di un sensore principale da 48 MP che si appoggerà a un secondo sensore da 8 MP e a un terzo da 5 MP. Anche se non sono ancora chiare le ottiche di questi due ultimi sensori, si pensa che siano rispettivamente un grandangolare e un macro. Nella parte frontale dello smartphone verrà inserita una fotocamera per i selfie da 13 MP.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAH con possibilità di ricarica a 25 W, mentre rimane confermata la certificazione IP67 che garantisce una resistenza alla polvere e all’acqua molto buona.

Samsung Galaxy A34 5G uscirà dalla fabbrica con preinstallato Android 13 e la relativa interfaccia sviluppata dal produttore coreano OneUI 5.

Poche novità rispetto al Galaxy A33 5G

Se vi sembra che queste caratteristiche tecniche le avete già viste su un altro modello non vi state del tutto sbagliando. Infatti, quelle svelate da Yogesh Brar, se confermate, sono quasi la copia carbone di quelle che già si trovano sull’attuale Samsung Galaxy A33 5G. Le uniche differenze riguardano il display, che nel Galaxy A33 5G è da 6.4 pollici, la dotazione di RAM che passa da 4 a 6 GB nella versione base e, infine, la presenza nell’attuale A33 5G di un quarto sensore da 2 MP dedicato alla profondità che sul modello successivo manca.

Sicuramente Samsung non ha voluto eccedere con le specifiche per contenere il prezzo, che, in effetti a dirla tutta, in questa fascia di mercato è più importante di qualsiasi altra caratteristica tecnica.