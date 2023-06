Samsung Galaxy A34 5G crolla su Amazon ed è un affare

Trovare uno smartphone di fascia media, che abbia una buona scheda tecnica e che non costi una fortuna è un discorso spesso complesso. Il mercato è saturo di offerte ma, sempre più spesso, i prezzi sono così alti da scoraggiare i consumatori, che finiranno inevitabilmente per ripiegare su un dispositivo di categoria inferiore.

Samsung Galaxy A34 5G, invece, è nato per essere un buon compromesso tra performance e costi contenuti. Perfetto per chi non vuole rinunciare a un comparto tecnico di livello e, naturalmente, a tutta la qualità dei prodotti Samsung. Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta in corso su Amazon, con uno sconto di oltre 130 euro, difficilmente si potrà trovare di meglio.

Samsung Galaxy A34 – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A34 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A34 5G ha un display AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. A protezione del display, non manca l’ormai ben noto Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da Samsung è MediaTek Dimensity 1080 a cui si affiancano due tagli di memoria: 8/256 GB e 6/128 GB. In entrambi i casi lo storage è espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Il processore è ormai noto ed è in grado di bilanciare alla perfezione performance di buon livello e consumi ridotti.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore è da 13 MP (f/2.2). Una buona soluzione quella proposta dal colosso sudcoreano della telefonia, che permette al Galaxy A34 5G di distinguersi tra gli altri device della stessa fascia di prezzo e promette agli utenti scatti di buona qualità.

Per le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il jack da 3,5 mm e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non manca nemmeno il chip NFC indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Il sistema operativo, naturalmente, è Android 13. Completa la dotazione tecnica di questo smartphone, la certificazione IP67 che attesta la resistenza del dispositivo a polvere e a brevi immersioni in acqua.

Samsung Galaxy A34: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A34 è uno smartphone piuttosto recente (il lancio globale è di fine marzo, in Italia è arrivato ai primi di aprile) che sin da subito ha saputo conquistare una buona fetta di utenti grazie a una scheda tecnica interessante perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile e dal design elegante. A questo si aggiunge, naturalmente, l’esperienza di Samsung, da sempre garanzia di prodotti di alta qualità.

Il costo del Samsung Galaxy A34 è di 399,90 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 262,80 euro (-34%, -137,10 euro). Un’occasione da cogliere al volo perché a questo prezzo difficilmente si possono trovare dispositivi con questa scheda tecnica e questa qualità.

Samsung Galaxy A34 – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 6/128 GB