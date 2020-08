Galaxy A42, Samsung lancia uno smartphone 5G lowcost con batteria super

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy A42, lo smartphone lowcost che supporta la connessione 5G e che potrebbe arrivare sul mercato nel 2021. Uno smartphone apparso sul sito Geekbench potrebbe essere proprio il nuovo modello di Samsung, che espande il 5G anche alla fascia media di prezzo.

Al momento, sono solo due gli smartphone della serie Galaxy A che supportano il 5G: Galaxy A51 e Galaxy A71. Un’alternativa decisamente meno costosa potrebbe essere Galaxy A42, le cui caratteristiche sono apparse sul sito della piattaforma di bechmark sotto il codice SM-A426B. Le indiscrezioni non sono concordi sul processore e le ipotesi sono due: uno Snapdragon 765G, oppure il nuovo Snapdragon 690 5G, che permetterebbe di limitare i costi e abbassare il prezzo di vendita dello smartphone. Per scoprire le altre caratteristiche, bisognerà attendere ulteriori informazioni.

Samsung Galaxy A42 5G, le caratteristiche

Da giugno i rumors sull’arrivo del Galaxy A42 si fanno più insistenti e l’unica certezza è che sarà uno smartphone lowcost di Samsung che supporta anche la connettività 5G. Il sito di benchmark parla di un processore “lito”, che potrebbe corrispondere al Qualcomm Snapdragon 765 5G octa-core, ma non ci sono conferme. Altri sostengono infatti che il nome in codice potrebbe indicare il nuovo Snapdragon 690 5G, pensato proprio per gli smartphone di fascia media.

Il chipset potrà contare su 4GB di RAM, ma non ci sono ancora informazioni sulle dimensioni dello spazio di archiviazione interno. Il sistema operativo che girerà sullo smartphone sarà Android 10. La batteria invece sarà da 5000 mAh, che rappresenta un passo avanti rispetto alla capacità della batteria del suo predecessore, il Galaxy A41, lanciato sul mercato in Italia a fine maggio ed equipaggiato con una batteria da 3500 mAh.

Galaxy A42, data di lancio e prezzo

Il nuovo smartphone non arriverà sul mercato entro il 2020, ma più probabilmente nei primi mesi del 2021, e potrebbe essere disponibile sia nella versione 4G che 5G. Nessun rumors anche sul prezzo, ma posizionandosi tra gli smartphone 5G di fascia media, e tenendo conto del prezzo di vendita del predecessore Galaxy A41, potrebbe essere di circa 250 euro.