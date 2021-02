Samsung Galaxy A52 avrà una variante 5G economica: le caratteristiche

Samsung Galaxy A52 arriverà sul mercato in due varianti: con connettività 4G e 5G, segnando un punto a favore degli smartphone dal prezzo contenuto nonostante l’integrazione di questa interessante tecnologia. Ancora una volta l’informazione arriva dalla comunità leaker: ecco quali saranno le caratteristiche della seconda versione.

Per il Galaxy A52 4G e 5G, la casa produttrice sudcoreana ha scelto la completa via del silenzio, evitando finora di diffondere alcun tipo di notizia sui due nuovi smartphone di fascia media. Quindi, tutte le informazioni raccolte finora – render compresi -, sono state esclusivamente frutto dell’impegno del mondo dei leaker. Questa volta, a piazzare sotto i riflettori le specifiche tecniche dei due modelli è stato il blog tedesco WinFuture che, in un sol colpo, è riuscito a mettere le mani su quanto pubblicato da Geekbench fornendo un quadro generale di come dovrebbero essere i due nuovi telefonini prodotti da Samsung e aggiungendo qualche altro dettaglio da non perdere.

Samsung Galaxy A52 4G e 5G, caratteristiche tecniche

Secondo quanto riportato dal blog, a fare la differenza tra gli smartphone sarebbero due elementi chiave: la connettività e il chipset. Infatti, Galaxy A52 4G dovrebbe poter contare su un processore Qualcomm Snapdragon 720G mentre, per il fratello dotato di 5G, la scelta sarebbe ricaduta sullo Snapdragon 750G.

Tutti gli altri elementi risulterebbero, invece, speculari a partire dal sistema operativo Android 11 con One UI e dalla batteria da 4.500mAh, con ricarica via porta USB-C, fino a 25W per il 4G e 15W per il 5G. Le informazioni parlano di due tagli di memoria, ovvero 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione e 8GB di RAM e 256GB di memoria. Indipendentemente dalla versione, entrambi gli smartphone avrebbero a disposizione uno slot per scheda microSD, in modo da espanderne la capacità.

Anche lo schermo, quindi, dovrebbe seguire la stessa linea: si tratterebbe di un display da 6.5 pollici FullHD+ Super Amoled, con punch hole nella sezione superiore per la fotocamera e lettore integrato delle impronte digitali. Un dettaglio, in questo caso giunto da un leak precedente, sottolineerebbe la differenza nella frequenza di aggiornamento: 90Hz per il modello 4G e 120Hz per il più potente 5G.

Samsung Galaxy A52 4G e 5G, fotocamera e altri dettagli

Per la fotocamera per i selfie, la dotazione di Samsung Galaxy A52 4G e Samsung Galaxy A52 5G comprenderebbe una lente singola con sensore da 32MP. Sul retro, invece, il modulo quadruplo con sensore primario da 64MP, uno da 8MP per l’ultra-grandangolare, un probabile macro da 5MP e un 2MP dedicato alla profondità.

Anche in questo caso, vi sarebbe un aggiornamento rispetto a un’anticipazione precedente che vedeva un’impostazione con sensore da 12MP come secondario per la versione 4G e, per entrambi, un doppio sensore da 5MP al posto degli ultimi due. Ultimi dettagli, l’alloggiamento per connettore minijack da 3.5mm, connettività Bluetooth 5.x, lettore NFC, supporto Dual-SIM e grado di protezione IP67.

Samsung Galaxy A52 4G e 5G, prezzo e colori

Disponibili in quattro differenti colori, cioè nero, bianco, azzurro e rosa/lilla, come si evince dai render, secondo il blog tedesco Samsung Galaxy A52 4G dovrebbe giungere sul mercato a 349 euro, mentre il prezzo potrebbe salire a 429 euro per il Galaxy A52 5G.

