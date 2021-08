Samsung Galaxy A52s 5G: il nuovo medio è arrivato, quanto costa

Samsung ha tolto i veli da Galaxy A52s 5G, variante leggermente rivista dell’esistente Galaxy A52 5G che era stato ufficializzato nemmeno sei mesi fa, lo scorso marzo. I due prodotti sono pressoché identici fatta eccezione per il chip, che passa dall’essere lo Snapdragon 750G allo Snapdragon 778G.

Nulla che possa stravolgere l’esperienza garantita dal prodotto sul mercato da marzo, intendiamoci, ma un passo avanti in termini di efficienza e di prestazioni grafiche. Insomma, con la presentazione di Galaxy A52s 5G il modello attuale non diventa improvvisamente obsoleto, anzi rimane un prodotto decisamente attuale e valido, specie se ad un buon prezzo, mentre coloro che lo possiedono già non hanno alcun motivo per passare alla variante appena presentata. Chi invece è chiamato a decidere quale acquistare tra i due può preferire Galaxy A52s 5G se si ritrova spesso a giocare da smartphone o se semplicemente fa un utilizzo molto intenso dello smartphone: a parità di batteria, un chip più efficiente può fare la differenza a fine giornata.

Samsung Galaxy A52s 5G, caratteristiche

Samsung Galaxy A52s 5G ha il recente Snapdragon 778G, chip octa core realizzato a 6 nanometri con frequenza massima di 2,4 GHz e GPU Adreno 642L. Più che sufficienti per molti le memorie: 6 oppure 8 GB di memoria RAM con 128 GB di spazio di archiviazione, oppure la configurazione da 8+256 GB, con lo spazio di archiviazione che è espandibile grazie al supporto alle schede microSD fino a 1 TB.

Il display di Galaxy A52s 5G è un Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz che integra la fotocamera per i selfie da 32 megapixel sistemata in un foro. Sulla superficie opposta ci sono le restanti fotocamere, che sono quattro: la grandangolare da 64 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), la ultra grandangolare da 12 MP f/2.2, e due da 5 MP ciascuno f/2.4 per le macro e per la rilevazione della profondità di campo.

Lo si intuisce a partire da nome che il neonato di Samsung supporta le reti 5G, ma anche Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 con A2DP e LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, USB-C e c’è pure l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Nuovo, rispetto al predecessore, pure il modem: lo Snapdragon X53 5G arriva ad una velocità (teorica) di 3,3 Gbps.

Gli altoparlanti di sistema sono stereo con Dolby Atmos, mentre il lettore di impronte digitali è integrato sotto lo schermo. Galaxy A52s 5G è uno smartphone certificato IP67 per la resistenza ad acqua e polvere, cioè contro le immersioni fino ad un metro di profondità (in acqua dolce) per mezz’ora.

La batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 watt. Le dimensioni sono di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, il peso è di 189 grammi. Samsung Galaxy A52 arriva in quattro colorazioni, tutte “Awesome", fantastiche: nero, bianco, verde chiaro e lavanda.

Galaxy A52s 5G, prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A52s 5G non è ancora stato annunciato per l’Italia, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà venduto anche nel nostro Paese entro la fine di agosto. In UK il prezzo è cresciuto di 10 sterline, da noi potrebbe costare 499 euro di listino.