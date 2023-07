Samsung Galaxy A53 5G: il medio gamma con lo sconto piace a tutti

Fonte foto: Samsung

Quando si acquista uno smartphone di fascia media è bene optare per un dispositivo di buona fattura e con una scheda tecnica dalle buone potenzialità. Scegliere un grande marchio è la soluzione migliore: si rischia, certamente, di spendere qualcosa in più ma a lungo andare è una decisione che ripaga e evita tanti problemi, primo fra tutti quello legato agli aggiornamenti del sistema operativo.

Un marchio come Samsung, azienda che ha mostrato a più riprese la qualità dei suoi smartphone, con device sempre molto affidabili e che si aggiornano regolarmente e a lungo. Uno dei migliori smartphone medi da comprare oggi, quindi è il Samsung Galaxy A53 5G, che p abche disponibile in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

Samsung Galaxy A53 5G – Processore Samsung Exynos 1280 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A53 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A53 5G ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del Display un vetro Gorilla Glass 5, ottimo per prevenire graffi e rotture accidentali. Il processore è un Samsung Exynos 1280 abbinato, in questo caso specifico, a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda MicroSD.

Il comparto fotografico comprende un sistema a 4 fotocamere con un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (ƒ/2.2), un sensore per la profondità da 5 MP (ƒ/2.4) e un sensore per gli scatti macro da 5 MP (ƒ/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.2).

Tra le connessioni troviamo, naturalmente, il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Infine, il sistema operativo è Android 12 interfaccia utente proprietaria One UI 4.1, che si aggiornerà in automatico a Android 13 alla prima accensione del dispositivo.

Samsung Galaxy A53 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A53 5G è uno smartphone intermedio di ottima qualità, che coniuga l’ormai ben nota attenzione dell’azienda sudcoreana per i dettagli a una scheda tecnica più che valida. Sicuramente uno telefono che offre agli utenti una grande qualità del display e una buona autonomia, a cui si aggiunge anche un comparto fotografico discreto che potrebbe regalare qualche bella soddisfazione anche agli appassionati di fotografia.

Il prezzo, come accade spesso con i device di Samsung, non è proprio bassissimo e per portare a casa questa versione del Galaxy A53 5G bisogna spendere 529,90 euro. Tuttavia con l’ottima offerta Amazon si scende a 449,99 euro (-15%, -79,91 euro) un piccolo sconto per un dispositivo dalle grandissime potenzialità.

