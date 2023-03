Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G ufficiali: caratteristiche e prezzi

Con la presentazione ufficiale dei due nuovi smartphone Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G, il colosso sudcoreano alza l’asticella dei dispositivi di fascia media e medio-bassa per il 2023. Entrambi i modelli sono dotati di un comparto fotografico che va oltre le aspettative, con stabilizzatore ottico sui sensori principali, e di un ampio schermo AMOLED sempre a 120 Hz. Nessuna specifica "cheap", insomma, ma d’altronde non si tratta di due dipositivi esattamente economici: sul mercato esistono telefoni più economici, anche di parecchio, ma i due nuovi Samsung hanno un rapporto tra prezzo e caratteristiche da tenere assolutamente in considerazione.

Samsung Galaxy A54: caratteristiche e prezzo

Il chip scelto per il Samsung Galaxy A54 è il l’Exynos 1380 abbinato a due tagli di memoria, 8/128 GB e 8/256 GB e per entrambe le versioni lo storage è espandibile fino a 1 TB con scheda microSD che l’utente acquisterà a parte.

Il display è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ e misura 6,4 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz con il lettore per le impronte digitali collocato sotto il pannello.

Il comparto fotografico collocato sul retro del Samsung Galaxy A54 è composto da tre sensori: il principale da 50 MP (f/1.8) con OIS los stabilizzatore ottico, l’ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2) e dal macro da 5MP (f/2.4). La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 32 MP (f(2.2).

Le connessioni disponibili sono tutte di ultima generazione e includono: oltre al 5G, il WiFi 6 e Bluetooth 5.3 e l’NFC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è quella standard di Samsung, da 25W.

Completa la scheda tecnica, la certificazione IP67 che ci dice che il dispositivo è resistente a polvere e a brevi immersioni in acqua.

Samsung Galaxy A54 5G sarà disponibile tra pochi giorni anche in Italia e il prezzo parte da 499,90 euro per la versione 8/128 GB.

Samsung Galaxy A34: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy A34 5G sostituisce in gamma l’attuale Samsung Galaxy A33 5G, mantenendo una componentistica di pregio. Infatti a bordo del nuovo smartphone troviamo il chip MediaTek Dimensity 1080 in due versioni di memoria: 6/128 GB e 8/256 GB, entrambe con la memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display di tipo AMOLED misura 6,6 pollici e ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quindi nessun compromesso da fascia bassa. Sul retro della scocca il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico, da un sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore per i selfie e le videochiamate da 16 MP (f/2.2) è posta nel notch a goccia.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica da 25W. Completa la scheda tecnica la certificazione IP67 per la resistenza a polvere e acqua.

Il prezzo del Samsung Galaxy A34 5G in versione 6/128 GB è di 399,90 euro e la disponibilità in Italia è prevista entro fine mese.