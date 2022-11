Samsung Galaxy A54 5G sta arrivando: come è fatto

Una certificazione, rilasciata dall’ente 3C del governo cinese è trapelata questa settimana e sembra essere stata fatta per il nuovo Samsung Galaxy A54 5G. Il successore del fortunato A53 di Samsung (in foto) sembra quindi che possa essere lanciato prima dei suoi predecessori. Come i modelli precedenti è un ottimo smartphone di fascia media, con uno schermo di qualità, una buona fotocamera principale e una grande batteria.

Galaxy A54 5G: specifiche tecniche

Non ci sono ancora dati sul SoC che verrà usato sul Samsung Galaxy A54 5G, ma il Galaxy A53 5G, lo ricordiamo, è basato sul SoC proprietario di Samsung Exynos 1280 e l’azienda coreana, al momento non ha ancora annunciato un nuovo chip in sostituzione di questo ormai datato. Rumors, ormai di questa estate, parlavano di un fantomatico nuovo SoC, che avrebbe un nome in codice S5E8535, in fase di definizione.

Ci sono però già voci sulla fotocamera e sulla batteria del Samsung A54 5G che ha un numero nel catalogo di Samsung che corrisponda a SM-A5460. Secondo i primi rumor, il nuovo modello potrebbe avere una fotocamera principale da 50 megapixel. L’obiettivo macro e anche quello grandangolare avere una risoluzione di 5 megapixel.

L’autonomia, secondo i ben informati, sarà alta grazie ad una batteria da 5.100 mAh con ricarica da 25W. Questo vuol dire 100 mAh in più dell’A53 5G che già consente di affrontare facilmente la giornata senza preoccuparsi della ricarica.

Galaxy A54 5G: quando arriva

Colpisce il fatto che la registrazione 3C sia avvenuta con tre mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti. Ciò aumenta le possibilità di un lancio ben prima di quanto si pensasse, o meglio, di quanto Samsung ci avesse abituato. Si parla a questo punto di tre mesi prima del normale: non marzo ma bensì gennaio 2023, e con il CES in svolgimento proprio in quel mese non sarebbe una sorpresa vedere il suo lancio ufficiale durante la grande fiera dell’elettronica di consumo di Los Angeles. Per i prezzi dovremmo aspettarci un costo in linea con quello dell’A53 5G al suo lancio che ricordiamo fu pari a 469,90 euro.