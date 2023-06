Samsung Galaxy A54: prezzo in picchiata con l'offerta

Tra gli smartphone di fascia medio-alta sono pochi i device che riescono a coniugare caratteristiche tecniche di livello e costi contenuti. Complice anche il generale aumento dei prezzi, infatti, il mercato è pieno di smartphone intermedi a prezzi spesso proibitivi che potrebbero scoraggiare gli utenti in cerca di un buon compromesso che non costi una fortuna.

Non è questo il caso di Samsung Galaxy A54 5G che garantisce una scheda tecnica più che discreta, dove spiccano sicuramente un processore Samsung Exynos 1380 e una fotocamera principale da 50 MP, che rendono questo smartphone perfetto sia per l’utilizzo quotidiano che per molte app più impegnative, legate magari alla produttività. Se poi grazie all’offerta Amazon in corso il prezzo viene scontato di oltre il 20%, diventa davvero difficile resistere e passare oltre.

Samsung Galaxy A54 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A54 5G ha un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ refresh rate a 120 Hz. Il processore scelto dall’azienda è un Samsung Exynos 1380 con due tagli di memoria, 6/128 GB e 8/256 GB, espandibili tramite microSD fino a 1 TB.

Per il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP e uno per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP. Appare evidente che Samsung abbia optato per fotocamere di buon livello, perfette anche per chi vuole andare ben oltre il classico punta e scatta ma cerca affidabilità, qualità e precisione.

Per le connessioni, oltre ovviamente alla piena compatibilità con le moderne reti 5G, non mancano nemmeno il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e le varie soluzioni per il tracciamento della posizione tramite satelliti. Non manca nemmeno un chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Infine, il sistema operativo è Android 13. Importante sottolineare anche la presenza della certificazione IP67 che attesta la resistenza del dispositivo a polvere e acqua, anche nel caso di una breve immersione.

Samsung Galaxy A54 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A54 5G, generalmente, è disponibile al prezzo di listino di 499,90 euro, una cifra giustificata sicuramente da una buona dotazione tecnica che, nel mercato dei device di fascia medio-alta riesce davvero a fare la differenza.

Si tratta di un buon prezzo per uno smartphone di qualità che racchiude al suo interno tutte le ben note garanzie di Samsung, tuttavia grazie all’offerta Amazon in corso è possibile pagare un bel po’ in meno per il Samsung Galaxy A54 5G, che oggi costa solo 389 euro (-22%, -110,90 euro).

