Samsung Galaxy Buds2: le cuffiette diventano all-black

Samsung ha lanciato i suoi nuovi auricolari Galaxy Buds2 ad agosto. Le cuffiette, che al momento del lancio erano disponibili in quattro colori, ora sono state rilasciate in una versione “onyx" completamente nera e particolarmente accattivante. Di certo, questa versione, piacerà a molti utenti.

Quando l’anno scorso il gigante sudcoreano ha presentato il suoi Galaxy Buds2, le tonalità di colore disponibili erano grafite, bianco, verde oliva e lavanda e tutti con una custodia bianca. Il modello appena lanciato nel mercato asiatico, invece, ha un look all-black con auricolari e custodia vestiti di nero. Gli indossabili true wireless, ufficializzati nei mesi scorsi insieme agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, sono l’aggiornamento degli auricolari Buds+ e si sono rivelati degli ottimi dispositivi per chi ascolta musica occasionalmente e per effettuare e ricevere chiamate.

Galaxy Buds2 Onyx Black: come sono

Samsung ha rivelato che la variante Onyx Black dei suoi Galaxy Buds2 è dotata della tecnologia Audio 360, una funzionalità che consente al suono di rispondere ai movimenti della testa. In termini di durata della batteria, i Galaxy Buds2 sono in grado di assicurare 5 ore di autonomia con una singola carica e con la tecnologia ANC (sistema di cancellazione attiva del rumore che elimina il 98% del rumore esterno) attivato.

Inoltre, la cover di ricarica può fornire ulteriori 15 ore di autonomia. Gli auricolari godono di altoparlanti dinamici bidirezionali, in grado di offrire una qualità audio bilanciata per ottimizzare l’esperienza sonora. Inoltre, i Galaxy Buds2 sono dotati di tre microfoni e della funzione Rilevamento Voce che permette di fare chiamate in modo più chiaro, filtrando i suoni indesiderati.

Galaxy Buds2 Onyx Black: prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy Buds2 in colore Onyx sono stati ufficialmente lanciati sul mercato sudcoreano ad un prezzo di partenza di 149.000 won. Stando al noto giornale online Gsmarena, le cuffiette dovrebbero arrivare in Europa a 99 euro, ma al momento il colosso asiatico sta solo accettando le registrazioni degli utenti che vogliono essere informati sulla disponibilità effettiva del device. Una data di rilascio sui mercati europei quindi, allo stato attuale, non c’è.