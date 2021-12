SAMSUNG Galaxy CHROMEBOOK GO: come è fatto e come funziona

Vi raccontiamo oggi come è fatto e come funziona il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Go, il computer che è stato realizzato con il sistema operativo di ChromeOS di Google ed è perfetto per la scuola, il lavoro in remoto e le esigenze domestiche quotidiane.

Samsung Galaxy Chromebook Go è un computer che coniuga un aspetto molto accattivante ed elegante con una notevole resistenza alle sollecitazioni, tanto è vero che è certificato con standard militari. È in grado di assorbire urti e di sopportare anche gli schizzi d’acqua, anche quando arrivano direttamente sulla tastiera.

Un altro punto di forza del computer Samsung Galaxy Chromebook Go è la durata della sua batteria, che può funzionare per un’intera giornata di lavoro senza bisogno di ricarica, ma se proprio dovesse capitare di scaricarlo, si può sempre utilizzare la ricarica super veloce.

Nel nostro video di oggi vi mostriamo i numerosi pregi di Samsung Galaxy Chromebook Go, che potete ricevere in regalo acquistando Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.