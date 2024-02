Samsung ha in programma il lancio di un nuovo Chromebook con un tasto dedicato a Google Assistant: il debutto è in programma nei prossimi mesi

Fonte foto: Samsung

Samsung ha in programma un aggiornamento per la sua gamma di Chromebook, con il lancio di un nuovo modello che dovrebbe arrivare sul mercato a breve, con specifiche di fascia alta tali da garantire l’accesso alla categoria di Chromebook Plus, rispettando li requisiti minimi fissati da Google lo scorso mese di ottobre. Ad anticipare il debutto del nuovo modello è il magazine specializzato Chrome Unboxed.

Chromebook Samsung: come sarà

Secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo Chromebook, con nome in codice Xol, è attualmente in fase di sviluppo. Sul progetto sono al lavoro gli sviluppatori di Samsung che, da tempo, lavorano insieme a Google in vari settori, come per lo sviluppo dei chip Tensor degli smartphone Pixel o anche per nuovi prodotti AR/VR.

Stando a quanto riportato da Chrome Unboxed, però, il nuovo Xol non sarà un prodotto a marchio Google ma sarà il nuovo Chromebook di Samsung che, quindi, rientrerà nel mercato dei portatili con ChromeOS a distanza di circa 3 anni dal lancio del Chromebook Go.

Il nuovo Chromebook di Samsung avrà un tasto dedicato a Google Assistant, che consentirà di richiamare rapidamente l’assistente di Google per accedere a tutte le sue funzionalità. Al momento, non è chiaro se ci sarà o meno anche l’integrazione con Gemini, la nuova AI di Google che, su Android, comporta la disattivazione di Google Assistant per poter essere utilizzata.

Un’ipotesi, ancora tutta da confermare, è che il tasto dedicato ad Assistant della tastiera del nuovo Chromebook di Samsung sarà, in realtà, un tasto dedicato a Gemini. Si tratta di un’eventualità da non escludere: i Chromebook Plus, infatti, puntano ad offrire funzionalità AI e la recente accelerazione di Google nel settore, con Gemini, potrebbe rappresentare un’occasione da sfruttare per Samsung.

Tra le specifiche del nuovo Chromebook ci saranno i processori della famiglia Raptor Lake di Intel (quindi le CPU Intel Core id 13° o 14° generazione). Il modello, inoltre, sarà un notebook tradizionale e non un convertibile. Non ci sarà, probabilmente, una modalità tablet con utilizzo del dispositivo tramite pannello touch.

Chromebook Samsung: quando arriva

Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito alle tempistiche di lancio del nuovo Chromebook Plus di Samsung. Il modello è ancora in sviluppo ma dovrebbe essere pronto per il rilascio globale nel corso del 2024. È possibile ipotizzare un lancio già entro la fine del primo semestre del 2024, almeno in alcuni mercati selezionati.

Il prezzo, invece, non sarà contenuto (per gli standard della gamma Chromebook). Il nuovo modello di Samsung, come tutti i Chromebook Plus, andrà a posizionarsi nella fascia alta dei prodotti ChromeOS.