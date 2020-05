Samsung Galaxy M01, lo smartphone che costa meno di 100 euro

Sono finiti i tempi in cui Samsung faceva solo smartphone di alta gamma, premium e che costavano un bel po’ di più rispetto ai concorrenti. Adesso i concorrenti sono agguerriti, come Redmi e Realme, e ci sono mercati dove bisogna essere presenti con prodotti molto low cost, come l’India. E proprio in India, a inizio giugno, arriverà il nuovo Samsung Galaxy M01.

Questo dispositivo, che verrà lanciato insieme al Galaxy M11 solo di poco più ricco nella dotazione, avrà un prezzo un pelo sotto i 100 euro (al cambio attuale) e non avrà praticamente nulla di ciò che oggi molti ritengono essenziale in uno smartphone: non ci sarà neanche il sensore per le impronte, sostituito dallo sblocco facciale. Ci saranno solo due fotocamere e la ricarica sarà lenta. La batteria sarà grande ma il SoC è vecchiotto e a 12 nm, quindi consuma parecchio. Insomma: il Samsung Galaxy M01 sarà un dispositivo molto economico, per un mercato di massa come quello indiano, nato per far concorrenza a smartphone altrettanto economici come il Realme C3 e il Redmi 8A. Riuscirà Samsung a battere Xiaomi/Redmi e BBK/Realme?

Samsung Galaxy M01: scheda tecnica

Secondo il sito Web indiano 91Mobiles.com il Samsung Galaxy M01 è un dispositivo con schermo LCD-TFT da 5,71 pollici e risoluzione di 720×1.560 pixel (rapporto d’aspetto 19:9). Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 439, accompagnato da 3 GB di RAM e appena 32 GB di memoria di archiviazione, espandibili con scheda microSD. Le fotocamere posteriori saranno due: un obiettivo principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera principale, inserita in un notch a goccia, sarà da appena 5 MP. La batteria, da 4.000 mAh, si potrà ricaricare a 5 Watt di potenza.

Samsung Galaxy M01: quando esce e quanto costa

La data di uscita del Samsung Galaxy M01 in India, sempre secondo 91Mobiles.com, è prevista per il 5 giugno (sia online che nei negozi fisici). Il prezzo fissato per la versione da 3/32 GB è di 7.990 rupie indiane, che al cambio attuale fanno 96,5 euro. Non si sa ancora su quali altri mercati, oltre l’India, Samsung deciderà di vendere il Galaxy M01 ma è certo che arriverà almeno in Kazakistan: la pagina relativa a questo modello low cost, infatti, è già comparsa sul sito kazako in lingua russa di Samsung. Al momento è vuota e riporta il modello con la sigla SM-M015F/DS, ma c’è ed è accessibile.

Già in passato l’azienda sudcoreana ha prima presentato gli smartphone della serie Galaxy M in India per poi portarli anche in Italia. Non è escluso che lo faccia anche questa volta.