Samsung Galaxy M13: mai visto a questo prezzo su Amazon

I nuovi smartphone disponibili sul mercato propongono schede tecniche molto avanzate e con tante funzioni utili. Ma per chi è alla ricerca di un buon telefono ad un prezzo contenuto che consenta di fare buone videochiamate, navigare tra i social e vedere contenuti in streaming, si fanno largo i più recenti entry level.

Samsung ha portato in Italia la scorsa estate lo smartphone di fascia entry level Samsung Galaxy M13 che si fa notare sia per il design, sempre molto curato per forme e materiali, sia per la scheda tecnica, essenziale ma a cui non manca nulla. In più grazie all’offerta in corso su Amazon è anche possibile acquistarlo scontato ad un prezzo che lascia stupefatti.

Samsung Galaxy M13: caratteristiche tecniche

Il SoC scelto per il Samsung Galaxy M13 è l’Exynos 850 (già visto in azione sul modello precedente, il Samsung Galaxy M12) dotato di connettività 4G e abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display è ampio e luminoso, è di tipo LCD IPS Infinity-V, ha cioè il notch a forma di V, misura 6,6 pollici, la risoluzione è Full HD+ e la frequenza di aggiornamento, sebbene non dichiarata ufficialmente da Samsung, sarebbe di 90 Hz. Il sensore per le impronte digitali, come per gli schermi di questo tipo, è stato posto lateralmente.

Sul retro sono stati collocati a "semaforo" tre sensori fotografici: la fotocamera principale da 50 MP ( f/1.8), l’ ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e il sensore di profondità 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale utile per videochiamate e scatti "Selfie" è da 8 MP (f/2.2).

Le connessioni oltre al 4G includono il jack da 3,5 mm molto utile per chi usa gli auricolari con filo e il chip NFC (non sempre presente su dispositivi in questa fascia di prezzo) per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 15 W.

Samsung Galaxy M13: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy M13 è stato portato in Italia senza troppo clamore e già con un ottimo prezzo di listino di 219 euro. Con l’offerta Amazon in corso però cambia tutto e grazie allo sconto la soglia del prezzo si abbassa ancora e tocca i 199 euro (-10%, -20 euro), e per un Samsung è impossibile a meno di così. Ottima occasione per quanto cercano un telefono di marca senza dover spendere una cifra enorme.