Samsung Galaxy M14 5G, come sarà il prossimo smartphone low cost

Tra le novità di casa Samsung messe in calendario per i prossimi mesi, oltre all’imminente arrivo della nuova e attesissima serie Samsung Galaxy S23, si fanno largo anche smartphone più economici ma non per questo meno interessanti.

Da alcuni giorni si stanno addensando sempre più voci, supportate dalle già numerose certificazioni ricevute, che riguardano la presentazione di un nuovo dispositivo low cost, il Samsung Galaxy M14 5G che raccoglierà il testimone del precedente Galaxy M13 5G (in foto), a partire dal design e in linea di continuità di entry level a cui però non manca nulla.

Samsung Galaxy M14 5G: come sarebbe

Le prime indiscrezioni rivelano che il processore a bordo del Samsung Galaxy M14 5G sarebbe l’Exynos 1330 ma al momento non si conoscono ancora i tagli di memoria abbinati sebbene, dalle varie certificazioni siano indicate tre versioni conosciute con i numeri di serie: SM-M146B_DS, SM-E146B_DS e SM-M146B_DSN.

Qualcosa in più emerge sul display con bordi curvi che misurerebbe 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e con il lettore delle impronte digitali posto lateralmente.

Sul retro sarebbero collocate tre fotocamere, dotate ciascuna di un anello e con una disposizione a "semaforo" (cioè in verticale). Il sensore principale sarebbe da 48 MP, seguito da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore da 2 MP mentre sulla parte anteriore, nel classico notch a V troverebbe posto il sensore fotografico da 8 MP.

Le connessioni oltre al 5G includeranno anche il Bluetooth 5.2 mentre la batteria avrebbe una capacità di 6.000 mAh e la ricarica sarebbe da 15W.

Il Samsung Galaxy M14 inoltre sarebbe disponibile anche in tre diverse varianti di colore: Dark Blue, Blue e Silver.

Samsung Galaxy M14 5G: quando arriverebbe

Considerato lo stato di avanzamento delle certificazioni ottenute, il Samsung Galaxy M14 5G è apparso sia sul sito web della FCC (Federal Communications Commission) sia sul sito della Bluetooth SIG, è lecito supporre che la data di presentazione ufficiale possa ricadere proprio per la fine del primo trimestre e dunque intorno al 30 marzo, come d’altronde sostenuto da molte voci autorevoli ma non confermate.

Infine, per quanto riguarda il prezzo di listino, ricordiamo che il precedente Samsung Galaxy M13 5G è arrivato in Italia lo scorso aprile a 189 euro per la versione 4/64 GB. Listino che potrebbe essere confermato o di poco superiore anche per il nuovo Samsung Galaxy M14 5G.