Samsung Galaxy M23 e M33 ufficiali: come sono fatti

Dopo aver presentato a sorpresa i nuovi Galaxy A13 e Galaxy A23 dando il via alla nuova stagione dei modelli di fascia bassa, Samsung prosegue con lo svelare i modelli di fascia media, forse i più interessanti per il rapporto qualità prezzo. A un primo sguardo i nuovi Samsung Galaxy M23 e Galaxy M33 ereditano il concept dei modelli che li hanno preceduti, con alcune novità, per quanto restino simili nella tecnologia ma diversi tra di loro nel design.

Sicuramente la connettività è al primo posto e entrambi portano a bordo processori con modem 5G. In questo caso, entrambi i modelli sono un gradino sopra rispetto alla serie Galaxy A e sono rivolti a quanti desiderano essere al passo con i tempi per ogni genere di attività: dalle videochiamate alla navigazione su rete veloce, passando dalle serie Tv e da foto e video di alta qualità. Per entrambi memorie un po’ più ampie, rispetto ai modelli basici, mentre i display sono ancora TFT per tenere bassi i prezzi. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.1. Dunque un telefono che rappresenta un ottimo compromesso tra caratteristiche di fascia alta e di fascia inferiore, a un prezzo medio che andrà bene a molti.

Samsung Galaxy M23: caratteristiche tecniche

Il chipset di Samsung Galaxy M23 non è noto ma sappiamo dalla scheda tecnica ufficiale che è un octa-core. Da più parti si fa il nome del Qualcomm Snapdragon 750G a cui sono abbinati 4 GB di RAM e 128 GB di spazioe di archiviazione, espandibile a 1 TB con scheda microSD.

Il display è un LCD TFT con diagonale di 6,6 pollici, risoluzione di 1080×2408 pixel. Le fotocamere posteriori sono allineate in verticale, disposte a semaforo: la principale è da 50 MP, poi c’è la grandangolare da 8 MP e il sensore di profondità da 2 MP.

La batteria è da 5.000 mAh, ma Samsung non dichiara la potenza di ricarica. Possiamo ipotizzare, vista la fascia di prezzo, una potenza di 15 Watt.

I colori del Galaxy M23 sono Deep Green e Light Blue. Non è stata ancora fissata la timeline di uscita sul mercato di Samsung Galaxy M23, ma se sappiamo che arriveranno anche sul mercato italiano. Il prezzo, considerate le caratteristiche tecniche simili al modello precedente ma con in più la presenza del 5G dovrebbe essere compreso tra 200 e 250 euro.

Samsung Galaxy M33: caratteristiche tecniche

Anche il processore di Samsung Galaxy M33 è sconosciuto, ma sappiamo che è un octa-core 5G e si vocifera possa essere a bordo l’Exynos 1200, quindi un chip della stessa Samsung. Le memorie configurazioni di memoria disponibili sono 6/128 GB e 8/128 GB, con archiviazione espandibile a 1 TB con scheda microSD.

Il display è identico al nuovo modello Galaxy M23, quindi TFT diagonale 6,6 pollici 1080 x 2408 pixel. Cambia, invece, il comparto fotocamere, che diventano 4: la principale da 50 MP, l’ultrawide da 8 MP e poi macro e sensore di profondità, entrambe da 2 MP.

La batteria è una generosa 6.000 mAh e la ricarica veloce potrebbe replicare quella presente sulla precedente versione ossia da 25 W.

Non è stata rivelata la data di lancio anche se sappiamo che sarà diffuso in Europa, Italia inclusa, e in India nei colori Verde, Blu e Marrone. Per il prezzo, rifacendoci al modello precedente Galaxy M22 ma valutando le novità presenti, possiamo supporre sia intorno ai 300 euro.