Galaxy M31s, smartphone con super batteria e prezzo mini

Nuovi rumors arrivano sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M31S in uscita nei prossimi mesi. Lo smartphone potrebbe essere dotato di una batteria da 6000 mAh, diventando così il battery-phone di Samsung con un’autonomia estesa.

Le prime indiscrezioni sulla scheda tecnica di Galaxy M31s arrivano da TÜV Rheinland e vanno a integrarsi con quelle fornite da GeekBench nei giorni scorsi. Stando a quanto riportato dalla piattaforma per i benchmark, lo smartphone potrebbe essere dotato di una super-batteria, come il predecessore Galaxy M30s. Un’ulteriore conferma è arrivata da Sammobile, che ha pubblicato anche un’immagine del dispositivo. La serie Galaxy M, lanciata da pochi anni da Samsung, si è affermata oramai come uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di smartphone con una super batteria e dal prezzo lowcost e il Galaxy M31s rispetterà entrambe le caratteristiche.

Samsung Galaxy M31s, la scheda tecnica

Samsung non ha ancora rivelato la scheda tecnica del suo Galaxy M31s in uscita nei prossimi mesi, ma alcune specifiche tecniche sono già trapelate. Lo smartphone dell’azienda coreana sarebbe dotato di processore octacore SoC Exynos 9611 e una memoria RAM da 6 GB. La memoria interna invece potrebbe essere a scelta tra 64 GB o 128 GB, come per Galaxy M31. Il sistema operativo Android 10 installato potrebbe essere accompagnato dall’interfaccia personalizzata One UI 2.0.

Il display potrebbe essere un IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+. Sul retro, ci saranno 4 fotocamere posteriori con un sensore principale ISOCELL Bright GW1 da 64MP. La fotocamera frontale, invece, potrebbe essere da 32 MP. Inoltre, sarà dual sim e dotato di lettore delle impronte digitali. Il dettaglio veramente degno di nota, però, è la batteria da 6000 mAh che garantirebbe prestazioni eccellenti nell’autonomia di questo modello di media fascia di prezzo.

Samsung Galaxy M31s, data di uscita e prezzo

Al momento non ci sono informazioni precise sulla data di uscita e sul prezzo del Galaxy M31s. I rumors che circolano tra i siti specializzati fissano però la data di uscita ad agosto 2020 in India, dove il prezzo di lancio potrebbe essere di 16999 rupie indiane, circa 202 euro.

Come accaduto anche con gli altri modelli della stessa famiglia, lo smartphone arriverà anche in Italia, anche se leggermente più tardi rispetto all’uscita ufficiale in India. Probabilmente bisognerà aspettare dopo l’estate.