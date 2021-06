Samsung Galaxy M32 è ufficiale e ha una super batteria

È stato appena presentato in India Samsung Galaxy M32, smartphone di fascia media a cui dovremmo guardare con attenzione dal momento che dovrebbe essere commercializzato presto anche dalle nostre parti. Al termine di una serie di rumor e anticipazioni di vario tipo, Samsung Galaxy M32 è finalmente ufficiale.

A giudicare da numeri e specifiche, si tratta di un prodotto di ottimo livello per la fascia di mercato in cui va a posizionarsi: come da tradizione per Samsung, anche Galaxy M32 ha un display AMOLED peraltro con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, poi una batteria da 6.000 mAh e ben quattro fotocamere posteriori, con la principale da 64 megapixel. Non troppo ricercato il design della superficie frontale, con un notch “ad U" e cornici intorno allo schermo non troppo ottimizzate (specie quella inferiore), mentre la superficie opposta trova un po’ di carattere nella trama a liste verticali. Insomma, Samsung Galaxy M32 cerca di piacere a tutti sul piano estetico senza soluzioni troppo ardite e ha chance concrete di riuscirci sul piano tecnico, dove numeri e specifiche sono al posto giusto come il prezzo.

Samsung Galaxy M32, caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy M32 arriva con un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), frequenza d’aggiornamento di 90 Hz e luminosità massima di 800 nit, il tutto protetto dal vetro Gorilla Glass 5 di Corning. Il refresh rate elevato consente di accrescere la fluidità durante i giochi o la visione dei contenuti multimediali, ammesso, naturalmente, che questi supportino frequenze superiori ai “classici" 60 Hz.

A muovere le fila c’è il chip Helio G80 di MediaTek realizzato a 12 nanometri, un octa core da 2 GHz di frequenza massima piuttosto recente (è stato ufficializzato lo scorso anno) con GPU Mali-G52 MC2. Due le configurazioni di memoria previste al lancio: quella d’accesso con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, e quella “di vertice" con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. C’è comunque l’espansione con microSD.

Da 20 megapixel la fotocamera frontale per i selfie integrata nel notch, mentre al posteriore i sensori sono ben quattro: un principale da 64 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 123 gradi ed infine due sensori “di contorno", entrambi da 2 megapixel, per le macro e per la rilevazione della profondità di campo.

Spiccano l’audio con ottimizzazione curata da Dolby Atmos e la presenza di Samsung Knox 3.7 che mira a garantire sicurezza e privacy durante l’utilizzo della Samsung One UI 3.1 basata su Android 11. Sul fronte della connettività riportiamo il Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, ingresso USB-C per ricarica e trasferimento dati e soprattutto l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il lettore di impronte digitali invece è sistemato sul fianco.

Enorme la batteria: 6.000 mAh di capacità mettono al riparo da qualsiasi evenienza, ma nonostante tutto c’è la ricarica rapida a 25 watt.

Samsung Galaxy M32, disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy M32 sarà disponibile in India a partire dal 28 giugno nelle colorazioni nera e Light Blue per l’equivalente di circa 170 euro nella variante 4+64 GB e di circa 190 euro in quella da 6+128 GB. Nessuna informazione per il momento sulla commercializzazione in Europa, che tuttavia non dovrebbe essere in dubbio.