Fonte foto: Samsung

Come anticipato nei giorni scorsi, Samsung ha svelato i nuovi Galaxy A35 e A55. Si tratta dei nuovi mid-range che andranno ad ampliare la gamma di smartphone della casa coreana, sostituendo i Galaxy A34 e A54 svelati lo scorso anno. I due nuovi dispositivi sono stati svelati con un comunicato globale e sono già disponibili in preordine in Italia. La data di uscita effettiva dei due mid-range è il 19 marzo.

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A35: caratteristiche e prezzo

Il Samsung Galaxy A35 ha un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare l’addio al notch, con l’introduzione del foro per la fotocamera anteriore. Tra le specifiche troviamo il SoC Exynos 1380, realizzato con processo produttivo a 5 nm e utilizzato, in precedenza, dal Galaxy A54 (il Galaxy A34, invece, aveva un chip MediaTek). Il chip è affiancato da 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 25 W.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore per le macro da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP67. Il sensore di impronte digitali è sotto al display. Non c’è il jack audio mentre è disponibile il chip NFC. Lo smartphone ha un sensore di prossimità virtuale.

Il sistema operativo è Android 14 con One UI 6.1. Il mid-range di Samsung avrà quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza. Le dimensioni sono pari a 161,7x78x8,2 mm, con un peso di 209 grammi e una scocca in plastica. Le colorazioni sono quattro: Awesome Iceblue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy.

I prezzi del Galaxy A34 sono:

399 euro per la versione 6/128 GB

per la versione 459 euro per la versione 8/256 GB

Per la fase di preordine, il Galaxy A35 8/256 GB viene proposto al prezzo scontato di 399 euro su Amazon.

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A55: caratteristiche e prezzo

Rispetto alla generazione precedente (il Galaxy A54 aveva un display da 6,4 pollici), il nuovo Galaxy A55 diventa più grande e, pur conservando lo stesso design, include alcune novità sotto la scocca. Tra le specifiche troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al chip Exynos 1480 (con GPU AMD Xclipse 530) affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (in alcuni mercati arriverà anche una versione 12/256 GB). La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica da 25 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.8 e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore da 5 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il nuovo Samsung Galaxy A55 è dotato di un sensore di impronte sotto al display, del sensore di prossimità virtuale e del chip NFC. Non c’è il jack audio mentre è disponibile la certificazione IP67.

Il sistema operativo è Android 14 con One UI 6.1 con quattro major update di Andorid e cinque anni di patch di sicurezza. Lo smartphone ha dimensioni di 161,1×77,4×8,2 mm, con un peso di 213 grammi. La back cover è in vetro con frame in alluminio. Anche in questo caso ci sono quattro colorazioni: Awesome Iceblue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Galaxy A55 arriverà in Italia in due varianti:

499 euro per la versione 8/128 GB

per la versione 549 euro per la versione 8/256 GB

Per la fase di preordine è possibile acquistare il Galaxy A55 8/256 GB al prezzo scontato di 499 euro, direttamente su Amazon.

Samsung Galaxy A55