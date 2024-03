Fonte foto: Samsung

Nel corso delle prossime settimane, Samsung ha in programma un importante aggiornamento per la sua gamma con il lancio dei nuovi Galaxy A35 e A55. Si tratta dei due nuovi mid-range che andranno a sostituire gli attuali modelli di riferimento della fascia media del costruttore coreano, il Galaxy A34 e il Galaxy A54 (in foto). In attesa del debutto, sempre più vicino, sui due nuovi smartphone di Samsung sappiamo oramai tutto.

I due nuovi smartphone di Samsung arriveranno sul mercato con Android 14 e con la One UI 6. Da notare, però, che le funzioni Galaxy AI, introdotte sui Galaxy S24 e in arrivo su diversi altri smartphone e tablet Galaxy di fascia alta, non saranno disponibili sui due nuovi mid-range, a causa, probabilmente, di un hardware non sufficientemente potente per gestirle.

A fornire in anteprima le informazioni sui nuovi smartphone Samsung è stato un rivenditore tedesco, otto.de. Da notare, inoltre, che Samsung ha confermato l’arrivo dei due mid-range per il prossimo 11 marzo. Questa data riguarda il mercato indiano. L’arrivo in Europa, in ogni caso, è imminente.

Samsung Galaxy A35: come sarà

Il modello più interessante della nuova offerta di Samsung per la fascia media sarà, molto probabilmente, il Samsung Galaxy A35 che abbandonerà il display con notch a goccia per riprendere il design adottato anche dai recenti Galaxy S24 oltre che dal futuro Galaxy A55, con dispaly con foro per la fotocamera anteriore, posizionato in alto, centralmente. Sotto al display troveremo un sensore di impronte digitali.

Il pannello sarà Super AMOLED con diagonale di 6,6 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche del dispositivo ci sarà il SoC Exynos 1380, già utilizzato da Samsung per il Galaxy A54. Il chip in questione sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 25 W.

Ci sarà spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 5 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore sarà da 13 Megapixel. Lo smartphone avrà la certificazione IP67. Le dimensioni saranno pari a 161,7 x 78 x 8,2 mm con un peso di 209 grammi.

Il nuovo Samsung Galaxy A35 arriverà sul mercato con un prezzo di 379 euro (per la versione da 128 GB) e di 449 euro (per la versione da 256 GB). Le colorazioni saranno quattro: Navy Blue, Lemon, Lilac e Ice Blue.

Samsung Galaxy A55: come sarà

Il Samsung Galaxy A55 sarà molto simile al Galaxy A35 a partire dal display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Anche in questo caso, sotto al display ci sarà spazio per un sensore di impronte. Da segnalare, però, la presenza, sotto la scocca, del SoC Exynos 1480 con GPU AMD Xclipse 530 che dovrebbe offrire una marcia in più in termini di prestazioni.

Anche in questo caso ci saranno 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 25 W, oltre alla certificazione IP67. Il comparto fotografico includerà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore macro da 5 Megapixel. Il nuovo Samsung Galaxy A55 avrà dimensioni pari a 161,11 x 77,4 x 8,2 mm (quasi identiche a quelle del Galaxy A35) con un peso di 213grammi.

Per quanto riguarda il prezzo in Europa, invece, il nuovo Galaxy A55 dovrebbe costare prezzo di 479 euro (per la versione da 128 GB) e di 529 euro (per la versione da 256 GB). Ci saranno quattro colorazioni diverse: Navy Blue, Lemon, Lilac e Ice Blue.