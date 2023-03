Samsung Galaxy M54 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy M54 è ufficialmente in vendita, ma solo in Palestina. E’ la strana scelta di marketing fatta da Samsung, probabilmente per non creare sovraffollamento di modelli troppo simili sui mercati europei e nordamericani, a poche settimane dal lancio di Samsung Galaxy A54.

I due modelli, infatti, sono pericolosamente simili e scambiarli è più facile che capire quale dei due è meglio. Di fatto quello migliore è il Galaxy M54, ma nella pratica i due telefoni condividono il chip, la memoria e la fotocamera anteriore. Il resto delle caratteristiche è un po’ diverso, ma non poi tantissimo. In base al prezzo del Galaxy M54, al momento ignoto, si capirà quale dei due sarà più logico comprare.

Galaxy M54: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy M54 è uno smartphone di fascia media, dotato di chip Exynos 1380 prodotto in casa dalla stessa Samsung e affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile.

Lo schermo è un Super AMOLED da 6,7 pollici, FHD+ (1.080×2.400 pixel), con refresh a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5. Ha un rapporto di forma classico, 20:9, e una buona densità di pixel pari a 393 ppi.

Il comparto fotografico è un classico da fascia media: un buon sensore principale (108 MP, f/1.8 con OIS), un accettabile grandangolo (8 MP f/2.2) e un inutile obiettivo macro (2 MP, f/2.4). Buona la frontale, da 32 MP f/2.2 e abbastanza grandangolare.

Completa la dotazione di connessioni, tra WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS e satelliti di ogni tipo, NFC e supporto totale al 5G, sia millimetrico che sub 6.

Apprezzabilissima la capacità della batteria, da 6.000 mAh, molto meno la potenza massima di ricarica, ferma ai soliti 25 watt di Samsung. La batteria, però, incide sul peso: 199 grammi.

Samsung Galaxy M54: quando costa

Non è ancora noto il prezzo di Samsung Galaxy M54, visto che è stato appena annunciato ma per la vendita nella sola Palestina e nei soli negozi fisici. Non sappiamo nemmeno se arriverà nel nostro Paese, dove già c’è il Galaxy A54 che, con specifiche tecniche leggermente inferiori costa 499,90 euro di listino, qualcosa in meno di street price.