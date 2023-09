Fonte foto: Fotos593 / Shutterstock

Samsung è al lavoro su un nuovo wearable: un anello smart chiamato Samsung Galaxy Ring. Il progetto è stato confermato da diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane e lo sviluppo potrebbe essere molto vicino al suo completamento. Si tratta di una novità assoluta per la gamma Galaxy. Il nuovo “smart ring” della casa coreana potrebbe diventare uno dei dispositivi più importanti per il futuro di Samsung.

L’azienda potrebbe svelare il suo nuovo Galaxy Ring il prossimo anno, come “one more thing“, per dirla alla Apple, dell’evento Unpacked che porterà al debutto i nuovi smartphone Galaxy S24. Sul progetto ci sono diverse informazioni anche se, per ora, le effettive capacità del nuovo anello smart sono, almeno in parte, sconosciute.

Samsung Galaxy Ring: quando arriva

Lo smart ring di casa Samsung dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024. Il dispositivo, secondo quanto rivelato dall’affidabile insider Ice Universe, dovrebbe essere annunciato insieme ai nuovi Samsung Galaxy S24.

I prossimi top di gamma saranno protagonisti di un evento Unpacked che, come da tradizione, dovrebbe svolgersi tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Per il momento, in ogni caso, Samsung non ha ancora confermato il progetto e le indiscrezioni, quindi, non hanno trovato conferma.

Il Samsung Galaxy Ring potrebbe arrivare sul mercato subito dopo la presentazione, con un lancio commerciale che seguirà tempistiche simili a quello dei Galaxy S24. È possibile ipotizzare anche l’arrivo sul mercato di bundle dedicati allo smart ring, come già fatto in passato da Samsung per i suoi Galaxy Watch, spesso venduti con condizioni vantaggiose per chi acquista anche il nuovo smartphone Galaxy appena presentato.

Focus sul monitoraggio della salute

Il nuovo Samsung Galaxy Ring andrà ad affiancare i dispositivi della serie Galaxy Watch all’interno della gamma di prodotti Samsung, con un focus sul monitoraggio della salute e dei vari parametri rilevabili tramite i sensori inclusi nell’anello.

Il dispositivo non dovrebbe avere un display e potrebbe rinunciare a buona parte delle funzioni tipiche di uno smartwatch. Tramite l’app installata sullo smartphone, però, sarà possibile tenere traccia di più elementi in contemporanea.

Difficilissimo da prevedere il prezzo del nuovo Samsung Galaxy Ring. L’effetto novità potrebbe spingere verso l’alto il prezzo di listino e non sono da escludere varianti “premium“, con finiture di pregio e un posizionamento commerciale più elevato.

Il nuovo Galaxy Ring, in ogni caso, dovrebbe costare meno dei Galaxy Watch 6, avvicinandosi più al segmento delle smartband (ma con un costo più alto) che Samsung ha oramai abbandonato dopo alcuni progetti poco fortunati negli scorsi anni.