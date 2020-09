Samsung Galaxy S20 FE, le caratteristiche ufficiali

Trapelano in rete le caratteristiche ufficiali del Samsung Galaxy S20 FE 5G, la versione “Fan Edition” del top di gamma coreano che sta ormai per arrivare sul mercato. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato l’intera pagina Web del sito ufficiale di Samsung in cui questo modello viene descritto.

Nella pagina, che è stata successivamente rimossa rimossa, si leggono quasi tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20 FE, ma manca ancora il prezzo. Ad oggi, quindi la vera incognita è quanto costa il Samsung Galaxy S20 FE. Sappiamo, però, che si tratta di una versione low cost dell’S20 normale e questo ci aiuta ad orientarci in ogni ipotesi sul prezzo di questo dispositivo. Le caratteristiche tecniche, è ormai praticamente ufficiale, fotocamere a parte sono molto simili a quelle del Galaxy S20: un vero top di gamma, con potenza sufficiente per ogni tipo di app comprese quelle per il gaming.

Samsung Galaxy S20 FE: caratteristiche tecniche

Il Galaxy S20 FE è uno smartphone con display AMOLED da 6,5″, realizzato ovviamente dalla stessa Samsung. La frequenza di refresh del display è di 120Hz, ma non è chiaro ancora se si tratti di refresh fisso o “fino a“. La risoluzione dello schermo è FHD+ e le cornici sono sottilissime, come in tutta la gamma S20.

Nel piccolo notch a foro c’è la fotocamera frontale da 32 MP, dietro invece troviamo tre sensori da 12 MP (wide), 12 MP (ultra-wide) e 8 MP (tele con zoom ibrido 3x e digitale 30x). Ed è proprio il comparto fotografico a fare la differenza tra Galaxy S20 standard ed S20 FE: il primo, infatti, ha tre sensori posteriori da 12 MP, 64 MP e 12 MP.

Il processore è quello di uno smartphone top di gamma 2020: il Qualcomm Snapdragon 865, inferiore solo alla sua stessa versione overclockata 865+. La RAM arriva fino a 8 GB, la connessione è 5G e la batteria è da 4.500 mAh. Non moltissimo, a dire il vero, ma per questioni di spazio e di peso Samsung non ha potuto far di più.

Samsung Galaxy S20 FE: quanto costa e quando esce

Il prezzo del Galaxy S20 FE non è ancora noto, ma si pensa che potrebbe essere di circa 699 euro, cioè circa 100 euro in meno rispetto al normale S20 con connessione 5G. Incerta anche la data di uscita, ma la pagina Web è pronta, quindi non manca di sicuro molto al giorno del lancio.