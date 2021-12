Samsung Galaxy S21 FE è pronto: ecco le specifiche

Ormai ci siamo: Samsung Galaxy S21 FE è pronto. Dopo mesi di indiscrezioni contrastanti sulle sorti di un progetto che avrebbe dovuto esordire sul mercato prima in estate e poi in autunno, e che a un certo punto era stato persino cancellato, adesso sembra davvero tutto pronto affinché arrivi sul mercato.

I tratti caratteristici della Fan Edition di Samsung sono delineati, e le ultime indiscrezioni ci restituiscono una “fotografia" piuttosto accurata di Galaxy S21 FE dalla quale possiamo trarre diverse informazioni. E sembra che Samsung voglia “scusarsi" per l’attesa: fosse uscito in estate, Galaxy S21 FE sarebbe arrivato con l’interfaccia utente basata su Android 11, e ciò, con i tre aggiornamenti del robottino garantiti dall’azienda, avrebbe significato supporto fino ad Android 14. Invece lo smartphone ha ritardato (parecchio) e Samsung lo fornirà con Android 12 quindi si riceverà anche Android 15, “guadagnando" così una versione.

Samsung Galaxy S21 FE, come sarà

Secondo le indiscrezioni più recenti, Samsung Galaxy S21 FE sarà alimentato da due chip diversi, a seconda dei mercati. Come per la generazione precedente, anche per Galaxy S21 FE Samsung si è rivolta a Qualcomm per integrare la produzione dei suoi chip Exynos, quindi dipendentemente dal mercato di vendita sarà offerto con chip Snapdragon 888 (il top di gamma per il 2021) o con il chip Exynos 2100 di Samsung, per intenderci lo stesso che equipaggia anche Galaxy S21 Ultra.

Tra i due chip le prestazioni sono pressoché analoghe, quindi non ci saranno mercati avvantaggiati e svantaggiati: i due “vanno" alla stessa maniera. Lo schermo di Galaxy S21 FE sarà da 6,4 pollici con un pannello Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz, supporto ad HDR10+ e un foro in posizione centrale per la fotocamera selfie da 32 MP. Sarà un grande passo in avanti rispetto al predecessore la tipologia di vetro: in precedenza veniva adottato un Gorilla Glass 3 mentre su Galaxy S21 FE ci sarà il top dell’offerta di Corning, ossia il recente (e resistente) Gorilla Glass Victus.

Secondo le indiscrezioni, Samsung Galaxy S21 FE avrà 6 oppure 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione a seconda della configurazione scelta, purtroppo non espandibili. Per quanto riguarda le fotocamere, faranno parte della dotazione tre sensori: un grandangolo principale da 12 megapixel con apertura f/1.8, un ultra grandangolo sempre da 12 MP con apertura f/2.2 e infine un teleobiettivo da 8 megapixel per zoom ottici 3x con apertura f/2.4. Non mancherà la certificazione IP68 per la protezione da polvere e liquidi.

Il ritratto fornito dai rumor su Samsung Galaxy S21 FE include una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida: cablata a 25 watt, wireless a 15 watt.

Samsung Galaxy S21 FE, quanto costerà

Inizialmente le indiscrezioni avevano preventivato un prezzo di listino davvero elevato per Galaxy S21 FE. Non tanto in senso assoluto, ma relativamente al fatto che diverse specifiche sono molto simili a Galaxy S21 “standard" il cui prezzo, nel frattempo, diversi mesi dopo il debutto, è sceso abbastanza.

Per fortuna le indiscrezioni più recenti hanno corretto il tiro, e si parla di un prezzo europeo per Galaxy S21 FE di 649 euro per la variante da 128 GB e di 699 euro per quella da 256 GB. Appuntamento a gennaio per il debutto.