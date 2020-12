Samsung Galaxy S21 si potrà usare con la S Pen: addio Note

Samsung Galaxy S21 supporterà la S Pen: si tratta dell’ultima indiscrezione in ordine di tempo sul nuovo telefonino della casa produttrice che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul mercato il prossimo 29 gennaio 2021. Una decisione particolarmente gradita, questa, che permetterà di sfruttare il pennino della serie Note.

A lanciare in rete le recenti anticipazioni sul prossimo device di casa Samsung è stato WinFuture, sito tedesco che già in passato è riuscito a battere sul tempo i suoi competitor con interessanti leaks rivelatisi, successivamente, corretti e fondati. Oltre alla gustosa informazione sul Samsung Galaxy S21 per la scrittura a mano sullo schermo, il sito ha anche rivelato dettagli importanti relativi alle possibili configurazioni che saranno disponibili sul mercato a partire dal prossimo anno, specifiche per la Germania ma che potrebbero essere utilizzate anche in altri mercati al di fuori dei confini nazionali.

Samsung Galaxy S21, come funzionerà il supporto alla S Pen

Per WinFuture non c’è dubbio: sarà solo il Galaxy S21 Ultra il modello in grado di supportare la S Pen, anche se a delle condizioni. A differenza di quanto accaduto in precedenza con la serie Galaxy Note, chi non è in possesso della S Pen non potrà di certo contare sulla sua presenza all’interno della confezione del nuovo smartphone di casa Samsung ma dovrà effettuare un acquisto separato.

Infatti, non solo non lo stilo non sarà inserito gratuitamente nella dotazione del Galaxy S21 ma, per evitare di correre rischi, ma il telefono non potrà neppure contare sul dock che aveva caratterizzato la serie Note. Per riporla tra un utilizzo e l’altro, lontano da eventuali rischi di rottura o smarrimento, meglio dotarsi di una cover in silicone o trasparente.

Samsung Galaxy S21, come saranno le configurazioni

Secondo le anticipazioni rivelate da WinFuture, con grande probabilità Samsung Galaxy S21 sarà disponibile quasi ovunque nella configurazione che prevede la connettività 5G. Il precedente protocollo 4G, secondo il sito, dovrebbe essere dedicata esclusivamente ai paesi laddove quello degli smartphone è ancora un mercato emergente, come il Brasile.

Inoltre, il nuovo smartphone della casa sudcoreana dovrebbe poter contare, sia nella versione Galaxy S21 che Galaxy S21 Plus, su due tagli di memoria interna da 128GB e 256GB. Le dimensioni del sistema di archiviazione interna dovrebbe invece essere maggiore per il Galaxy S21 Ultra, che aggiunge alle due dimensioni precedenti anche quella da 512GB.

Ultima indiscrezione è quella relativa ai colori. Per WinFuture, le varianti disponibili per il Galaxy S21 saranno quattro in totale: bianco, grigio, rosa e viola. Solo tre, invece, saranno le colorazioni disponibili per il Galaxy S21 Plus: nero, argento e viola. Solo nero e argento, invece, saranno le alternative per chi vorrà scegliere il modello S21 Ultra.

Che fine farà il Galaxy Note?

A questo punto è scontato chiedersi che fine farà il Samsung Galaxy Note visto che la sua caratteristica principale, cioè il pennino, sarà portata sul Galaxy S21. Da tempo si parla di un addio alla serie Note che, effettivamente, è ormai molto poco diversa dalla Galaxy S normale. Mentre un tempo i Note erano gli smartphone “grandi“, ora sono diventati enormi anche i Galaxy tradizionali e l’univa vera differenza sta nel pennino: assente sui Galaxy S, presente sui Note.

Tra le possibilità che Samsung sembrerebbe intenzionata a sperimentare c’è quella di trasformare il Note in un device foldable, un grande smartphone pieghevole con pennino. Ma non sarà facile coniugare l’intrinseca delicatezza di uno schermo pieghevole con l’uso tramite S Pen.