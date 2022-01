Samsung Galaxy S22: ecco i prezzi europei

La nuova serie Samsung Galaxy S22 è sempre più vicina. La settimana scorsa Samsung ha annunciato ufficialmente l’evento di presentazione, l’Unpacked 22, che secondo le ultime voci si terrà martedì 8 febbraio. Nel frattempo, online spuntano anche i prezzi in euro dei nuovi top di gamma Samsung Galaxy S22.

Il leaker Roland Quandt, un esperto in materia poiché ex-reporter dell’edizione tedesca di MobileGeeks, scrive su Twitter: “Chi ha detto che i Samsung Galaxy S22 sarebbero stati meno cari, non ha pensato al Covid, alla carenza dei semiconduttori e all’inflazione“. Segue il presunto listino prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S22, con relativi tagli di RAM e memoria. I Samsung Galaxy S22 si presentano con due tagli di memoria, rispettivamente da 128 e 256 GB al costo di 849 euro e 899 euro. Stessa divisione tra i Samsung Galaxy S22+: 1.049 euro è il prezzo del modello da 128 GB, 1.099 euro per il modello da 256 GB. Chiudono l’elenco i Samsung Galaxy S22 Ultra, divisi in tre modelli: con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, a 1.249 euro; con 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di archiviazione, rispettivamente a 1.349 euro e a 1.449 euro.

Il confronto con Samsung Galaxy S21

È naturale confrontare i presunti prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S22 con i precedenti Samsung S21. In linea di massima i nuovi smartphone Samsung dovrebbero costare circa 30 euro in meno rispetto alla serie S21.

La situazione si ribalta se confrontiamo il costo dei modelli più prestanti di Samsung Galaxy Ultra S22+ con i loro predecessori: i nuovi smartphone hanno un costo leggermente superiore sia nelle varianti da 12/256 GB (+20 euro) che da 12/512 GB (+10 euro). Ricordiamo, però, che il Samsung Galaxy Ultra S21 con la miglior scheda tecnica adotta 16 GB di RAM.

Prezzi più bassi rispetto alle prime voci

Anche se Roland Quandt ha voluto ridimensionare le speranze, in passato vi abbiamo riportato come i primi prezzi supposti per i Samsung Galaxy S22 fossero più alti. Fortunatamente sembra che i rincari siano stati complessivamente contenuti e, se queste indiscrezioni si riveleranno corrette, avremo una gamma di smartphone in linea con la politica “premium" di Samsung.

Il prezzo leggermente superiore dei Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere giustificato dall’inclusione della S-Pen in confezione, un elemento che rafforzerebbe l’idea di “fusione" con la gamma Samsung Galaxy Note.