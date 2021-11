Samsung Galaxy S22 è in produzione: arriverà in tempo?

In un periodo in cui inevitabilmente si parla in maniera insistente di crisi dei chip, la notizia che Samsung ha iniziato a produrre i Galaxy S22 è senz’altro positiva. La scarsità attuale, che è figlia dello stop alla produzione nella prima fase pandemica, sembra che si protrarrà a lungo, e non risparmia nemmeno i produttori più grandi.

Come tanti altri, Samsung insomma è coinvolta mani e piedi in uno dei periodi più difficili con cui l’industria tecnologica si sia mai trovata a che fare, e per la prima volta da anni c’è il rischio più che concreto che non si riesca a soddisfare la classica impennata della domanda che precede le feste di Natale. Per questo è sempre maggiore il numero di appassionati che inizia a ragionare sulla convenienza dell’attesa dei prodotti che verranno, come i Galaxy S22 di cui Samsung avrebbe già avviato la produzione, oppure la certezza di mettersi “in cantina" adesso un top di gamma di livello assoluto come l’attuale Galaxy S21.

Samsung Galaxy S22, c’è il via alla produzione

Nei giorni scorsi la catena produttiva dei Samsung Galaxy S22 si sarebbe attivata per avviare la produzione dei componenti necessari alle tre varianti previste: Galaxy S22 “standard" – con la sigla SM-S901 – Galaxy S22+ – SM-S906 – e Galaxy S22 Ultra – SM-S908.

È emerso che gli stabilimenti debbano ancora andare a regime, com’è normale che avvenga in questi casi. Il via sarebbe arrivato infatti a metà della settimana scorsa e si è partiti dalla produzione di componenti per così dire “minori", come ad esempio i cavi flessibili che collegano i singoli componenti alla scheda madre dei Galaxy S22.

Una sorta di “rodaggio" della filiera in modo da incrementare progressivamente il ritmo produttivo – crisi dei chip permettendo – e garantire che i magazzini della distribuzione siano sufficientemente forniti nel momento in cui saranno ufficializzati. Sul tema ci sono ancora molte incertezze.

L’unica certezza è che i Galaxy S22 saranno presentati a inizio 2022, rimane da capire se a gennaio o a febbraio. Inizialmente sembrava che sarebbero stati annunciati a gennaio, ricalcando di fatto le tempistiche dei Galaxy S21, ma le voci per le quali Samsung avrebbe riesumato il progetto Galaxy S21 FE per presentarlo proprio a gennaio fanno pensare che a quel punto i Galaxy S22 arriveranno un mese dopo, quindi a febbraio.

Samsung Galaxy S21, l’offerta Amazon

Insomma, il calendario appeso nel quartier generale di Samsung, a Seul, ha evidentemente qualche appuntamento segnato ancora a matita. Il panorama è incerto anche a causa della crisi dei chip, e più di qualcuno dunque potrebbe lasciarsi sedurre dalla “certezza" Samsung Galaxy S21.

Sull’attuale top di Samsung c’è poco da dire. Si tratta di uno smartphone con pochi compromessi, soprattutto in merito a capacità fotografiche e qualità dello schermo, due argomenti con cui l’azienda offre da sempre delle prestazioni maggiori rispetto alla concorrenza.

Samsung Galaxy S21 è proposto da Amazon Italia a circa 879 euro con caricabatterie incluso e disponibilità immediata, ma scegliendo un colore meno richiesto il prezzo scende nettamente, a parità di caratteristiche tecniche. Il Samsung Galaxy S21 “Phantom White" con 128 GB di memoria, ad esempio, si compra a 745 euro (-134 euro, -15%).

Samsung Galaxy S21 – Colore Phantom White – Versione 8/128 GB

Scegliendo, invece, il colore “Phantom Pink" il prezzo subisce un taglio ancor più marcato: 669 euro (-210 euro, -24%). Certo, non è un colore che piacerà a molti, ma una cover che lo nasconde costa pochi euro.