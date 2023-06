Acquistare uno smartphone top di gamma vuol dire, necessariamente, puntare a dispositivi dalle grandi potenzialità ma, oggettivamente, non adatti a tutte le tasche. Se da un lato le specifiche tecniche sono davvero di alto livello, dall’altra è anche vero che, sempre più spesso i prezzi sono elevatissimi, superando tranquillamente i 1000 euro. Tuttavia, facendo un passo indietro, si può pensare ai device di fascia alta della precedente generazione che potrebbero rappresentare un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Il Samsung Galaxy S22, ad esempio, è uno smartphone molto interessante ma, non essendo più il dispositivo di punta dell’azienda sudcoreana, viene venduto a un prezzo inferiore pur avendo un comparto tecnico che promette ottimi risultati. Se poi con l’offerta su Amazon è possibile acquistare il dispositivo per una cifra inferiore ai 650 euro, passare oltre diventa complicato e per tutti coloro che cercano uno smartphone top potrebbe essere l’occasione giusta per fare il grande passo.

Samsung Galaxy S22 – Chip Samsung Exynos 2200 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy S22: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy S22 ha un display un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, risoluzione 1.080×2.340 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è il ben noto vetro Gorilla Glass Victus Plus. Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un Samsung Exynos 2200 affiancato da 8 GB di memoria RAM e, in questo caso specifico, da 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP (f/2.4) con OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 10 MP (f/2.2).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC. La batteria ha una capacità di 3700 mAh con ricarica cablata a 25 W, ricarica wireless a 15W e reverse charging. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria One UI, ma Samsung ha già da tempo rilasciato l’aggiornamento ad Android 13 per questo modello.

Infine, il Samsung Galaxy S22 ha la certificazione IP68, che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua, comprese le brevi immersioni (ad esempio in piscina o a mare).

Samsung Galaxy S22: l’offerta Amazon

Pur non essendo più l’ultimo arrivato in casa Samsung, il Galaxy S22 è comunque uno smartphone di fascia alta, con specifiche tecniche molto interessanti e dalle grandi potenzialità, soprattutto per i contenuti multimediali ma non solo.

Trattandosi di uno smartphone top di gamma, il prezzo di listino è alto, pari a 929 euro per la versione da 256 GB, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistare questo telefono a 629,99 (-32%, -299 euro) e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero impossibile.

