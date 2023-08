Samsung Galaxy S23 FE, è quasi ufficiale: ecco quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo il noto leaker indiano Yogesh Brar, il Samsung Galaxy S23 FE sarà presentato ufficialmente a settembre. L’indiscrezione è stata condivisa su X (ex Twitter) dove il leaker ha pubblicato anche una parte della presunta scheda tecnica del nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana.

Interessante notare le molte affinità con il Samsung Galaxy S22 (in foto), top di gamma di precedente generazione, alimentato (in Europa) da un processore Exynos 2200 che potrebbe trovare posto anche sulla Fan Edition del Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo

Stando alle indiscrezioni condivise da Yogesh Brar, Samsung Galaxy S23 FE avrà un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (2.160×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. I processori saranno un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e un Exynos 2200 che cambieranno a seconda dell’area geografica in cui sarà venduto lo smartphone. Come già accaduto con Samsung Galaxy S22, all’Europa dovrebbe toccare il chip Exynos che già in passato ha fatto storcere il naso ai consumatori. Al momento nessuna indicazione sulla RAM e sull’archiviazione anche se alcuni rumor condivisi in precedenza parlano di fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria.

Stesso discorso anche per il comparto fotografico anche se tra le ipotesi più accreditate c’è quella che indica un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 10 MP. Altre indiscrezioni, invece, hanno parlato delle stesse fotocamere del Samsung Galaxy S22 con tre sensori 50+10+12 MP.

Tra le connessioni ci sarà sicuramente il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 (per i chip Exynos) o Bluetooth 5.3 (per lo Snapdragon) e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione. Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe avere quasi sicuramente anche un chip per l’NFC. La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless, anche se le caratteristiche di quest’ultima non sono ancora note. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.1 e la promessa di 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, per cui arriverà su questo smartphone anche Android 14.

Infine il dispositivo dovrebbe essere certificato IP68 e quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy S23 FE: quanto costerà

Come anticipato da Yogesh Brar, Samsung Galaxy S23 FE sarà ufficialmente a settembre, anche se ancora non c’è una data confermata. Al momento non sono disponibili nemmeno indicazioni sul prezzo ma, avendo una scheda tecnica piuttosto simile al Samsung Galaxy S22 è possibile fare delle ipotesi.

Il modello base dell’S22 può essere acquistato spesso in offerta su Amazon 550 e i 650 euro (versione 8/128 GB) per cui il Galaxy S23 FE, per avere il successo sperato, dovrebbe costare una cifra inferiore, forse intorno ai 450 o 500 euro, quantomeno per invogliare gli utenti a scegliere la nuova Fan Edition piuttosto che optare per un “vecchio” ma ancora affidabile top di gamma di precedente generazione.