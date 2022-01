Samsung Galaxy S22 sta arrivando: si fonderà con Galaxy Note

Dopo un’estenuante attesa e il rincorrersi di tantissime voci di corridoio su processori, fotocamere e costi, il lancio della nuova serie Samsung Galaxy S22 è ormai prossimo. Con un post sul blog aziendale Tae Moon Roh, presidente e dirigente della divisione MX business di Samsung, ha annunciato l’evento Unpacked 22.

Samsung Unpacked, l’evento annuale durante il quale Samsung presenta i nuovi smartphone della gamma Galaxy, si terrà quest’anno a febbraio in una data ancora non annunciata. “Nel corso dell’Unpacked di febbraio 2022 – promette Roh – vi presenteremo il dispositivo della serie S più notevole che abbiamo mai creato. La prossima generazione di Galaxy S è qui e riunisce le più grandi esperienze del nostro Samsung Galaxy in un unico dispositivo definitivo“. Sembrano quindi confermate le precedenti fughe di notizie secondo cui Samsung presenterà i nuovi Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus e Samsung Galaxy S22 Ultra entro i primi di febbraio. Altre indiscrezioni, invece, parlano anche di una possibile presentazione della nuova gamma di tablet Galaxy Tab S8.

Quando sarà lanciato Samsung Galaxy S22?

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano online Digital Daily Korea, l’Unpacked 22 si terrà martedì 8 febbraio. I preordini dei nuovi Samsung Galaxy S22 partiranno da quella data o, al massimo, dal giorno successivo. Nonostante la crisi dei semiconduttori abbia ritardato l’uscita del nuovo processore proprietario, l’Exynos 2200, si ritiene che i nuovi smartphone Galaxy S22 saranno disponibili dal 24 febbraio.

Al momento queste indiscrezioni non sono state confermate, sebbene ormai l’ufficialità sembri vicina. Per quanto riguarda l’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S22 in Europa, i tempi potrebbero allungarsi di un paio di settimane. In ogni caso possiamo dire che l’attesa per i nuovi smartphone Samsung sta per terminare.

Samsung Galaxy S22, come sarà

I nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 dovrebbero adottare i processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Samsung Exynos 2200, in base al mercato di destinazione. Sappiamo che la crisi dei semiconduttori ha provocato però dei ritardi nelle uscite dell’azienda sudcoreana, come accaduto per il lancio del Samsung Galaxy S21 FE, che è disponibile soltanto da dicembre.

Secondo XDA Developer, i nuovi Samsung Galaxy S22 dovrebbero adottare un design simile ai predecessori mentre la fotocamera primaria dovrebbe usare il sensore da 50 MP Samsung GN5. Interessante notare come, nei render diffusi online, il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra presenti uno slot per custodire la S Pen di Samsung. Il pennino dei Samsung Galaxy Note sta per approdare anche su altri dispositivi?

I riferimenti a Samsung Galaxy Note

L’annuncio di Tae Moon Roh sul blog ufficiale presenta anche una serie di riferimenti non troppo velati alla serie Note. “Sappiamo – scrive il dirigente di Samsung – che molti di voi sono rimasti sorpresi quando Samsung non ha lanciato un nuovo Galaxy Note l’anno scorso. Avete amato l’impareggiabile creatività ed efficienza della serie Galaxy Note, […] siete andati in visibilio per la S Pen […] e non abbiamo dimenticato queste esperienze che amate“.

Oltre a questa dichiarazione, Tae Moon Roh definisce la serie Samsung Galaxy S22 la più “notevole" di sempre (in inglese “noteworthy“) e questo, a molti, è sembrato un gioco di parole per confermare il ritorno dei Galaxy Note.

Infine il teaser che annuncia l’Unpacked 22 mostra due device fondersi in uno solo. Secondo numerosi forum online e a detta di molti leaker si tratterebbe di un riferimento evidente alla fusione tra la gamma Galaxy S e quella Galaxy Note. Come è possibile vedere nel fotogramma che abbiamo scelto come immagine di apertura di questo articolo, d’altronde, il telefono a sinistra ha gli angoli arrotondati tipici della serie Galaxy S, mentre quello a destra ha gli angoli squadrati tipici della serie Note.