Samsung Galaxy S22 Ultra: la buona notizia per i nostalgici del Note

Non si placano le continue indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni riguardo alle fattezze del Samsung Galaxy S22 Ultra e delle sue specifiche tecniche. L’ultima proviene dal leaker Evan Blass che, tramite il proprio profilo Twitter, avrebbe svelato in un rendering il design del top di gamma Samsung.

Come testimonia un dettaglio, potrebbero trovare conferma le voci che vogliono Galaxy S22 Ultra erede della serie Note di Samsung. A ciò si aggiungerebbero alcune caratteristiche particolari del design, che renderebbero il dispositivo ancora più bello. Anche se il produttore coreano non ha ancora fornito alcuna informazione, è già possibile ricostruire un profilo più o meno preciso dello smartphone che guiderà la serie S22. Non sappiamo con esattezza quanto ancora dovremo attendere per poter conoscere i nuovi modelli, né quando essi saranno resi disponibili per l’acquisto da parte dei clienti italiani.

Samsung Galaxy S22 Ultra: design

Secondo quanto mostrato da Evan Blass in un’immagine sul proprio profilo Twitter, il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra sarà a tutti gli effetti l’erede della serie Galaxy Note. Inoltre, il noto leaker avrebbe svelato la nuova colorazione bordeaux che si andrà ad aggiungere alle quattro previste per il modello e mostrate da LetsGoDigital in alcuni rendering: rossa, verde, bianca e nera.

Il dettaglio che più salta all’occhio è la presenza della S Pen, utilizzata dalla serie Note per scrivere ed effettuare annotazioni sul display e che dovrebbe poi “scomparire” all’interno del telaio dello smartphone.

Galaxy S22 Ultra appare con un design curvo sui lati ed una fotocamera punch-hole in posizione centrale sul display, ma ciò che sorprende è la soluzione adottata da Samsung per le fotocamere sul retro. Infatti, anziché inserirle – come fanno tutti – all’interno di un riquadro, sembrano essere “incassate” all’interno del telaio. Essendo la fonte abbastanza autorevole, non possiamo escludere che Galaxy S22 Ultra sia veramente fatto così.

Samsung Galaxy S22 Ultra: caratteristiche

In base alle ultime indiscrezioni la serie Galaxy S22 dovrebbe contare sui chipset Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, con differenziazione dipendente dal mercato di destinazione. Per quanto riguarda il display, possiamo senz’altro aspettarci un display AMOLED piuttosto ampio, ad alta risoluzione e con frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz.

Il comparto fotografico dovrebbe essere costituito da un sensore primario da 108 megapixel, lo stesso presente anche sul predecessore Galaxy S21 Ultra, ma forse con una migliore ottimizzazione. Fra le altre caratteristiche, vale la pena menzionare gli ultimi rumor che prevedono una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 Watt, gli altoparlanti stereo e l’impermeabilità.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe debuttare intorno al mese di febbraio o poco dopo a causa dei ritardi nella catena di approvvigionamento.