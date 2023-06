Galaxy S23 al minimo storico: l’offerta è eccezionale

Sconto top per il Galaxy S23: oggi lo troviamo con uno sconto del 29% e si risparmiano quasi 300€. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

La "Galaxy Week", l’evento iniziato questa settimana e dedicato ai prodotti Samsung sta oramai per terminare, ma non mancano le ultime offerte top sui dispositivi più amati. Da pochissime ore, infatti, troviamo il Galaxy S23, l’ultimo modello di smartphone lanciato sul mercato dal colosso sud-coreano, in offerta al minimo storico con uno sconto top del 29% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Per la prima volta lo si trova sotto i 700€ e diventa un vero best-buy.

Il prezzo è sicuramente elevato, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che il Galaxy S23 è un vero smartphone premium e nella sua fascia di prezzo è quello che costa di meno. Cosa ha di così particolare? Tutto, a partire dal comparto fotografico che si caratterizza per la tecnologia Nightography e dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori in circolazione. L’offerta ha una durata limitata e scadrà domani (4 giugno, ndr), quindi vi consigliamo vivamente di approfittarne subito.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Uno smartphone che non smette mai di stupire e pensato soprattutto per gli amanti delle fotografie. Con il Galaxy S23 Samsung fa un ulteriore salto in avanti nel comparto fotografico e non solo per i sensori scelti. Al centro di tutto c’è la tecnologia Nightography che porta ancora più luce negli scatti notturni e con poca luce. L’intelligenza artificiale mantiene ogni dettaglio nitido e brillante. Nella parte posteriore troviamo un triplo sensore con fotocamera principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP. La fotocamera per i selfie è da 12MP.

Ottimo anche lo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1" che, oltre a rendere molto compatto lo smartphone, migliora anche lo scorrimento durante l’utilizzo quotidiano. Non manca la tecnologia Vision Booster che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole e un sistema di protezione che evita che gli occhi si affatichino dopo un utilizzo intenso. Altra novità è il processore: Samsung ha optato per lo Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori disponibili in questo momento sul mercato. A supporto 128GB di memoria interna.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata anche dopo un utilizzo molto intenso e non dovrai aver paura di restare senza energia grazie alla ricarica rapida. Uno smartphone che non ti delude.

Galaxy S23, offerta Amazon: prezzo e sconto

A questo prezzo è un vero affare. Oggi troviamo il Galaxy S23 a 695,97€, con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è sostanzioso: quasi 300€ su quello di listino. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,20€ al mese utilizzando il servizio che si attiva nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore.

