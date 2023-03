Samsung Galaxy S23 Ultra, il miglior smartphone Android di sempre

A distanza di qualche settimana dalla sua presentazione ufficiale, torniamo a parlare di un prodotto sensazionale, con la nostra recensione di Galaxy S23 Ultra, quello che ci azzardiamo a definire il miglior smartphone Android di sempre.

Nei giorni del lancio globale ufficiale, abbiamo proposto un “video hands-on" di Galaxy S23 Ultra: quando lo abbiamo fatto, non avevamo ancora sperimentato il suo utilizzo, ma avevamo semplicemente commentato le prime impressioni basate essenzialmente sulla sua scheda tecnica. Ora, dopo due mesi di utilizzo, siamo in grado di presentare una recensione completa, che può ignorare quasi completamente le specifiche tecniche, per concentrarsi sulla nostra esperienza d’uso.

Come è fatto e come funziona Samsung Galaxy S23 Ultra

Lo abbiamo detto a caldo, dopo il primo incontro ravvicinato, lo possiamo confermare a distanza di diverse settimane: pur non avendo introdotto particolari novità rispetto al modello precedente, Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone impressionante, per la sua potenza, le sue prestazioni e, in generale, per la sua qualità complessiva, dal nostro punto di vista inarrivabile da parte della concorrenza.

Quando viene confrontato con Samsung Galaxy S22 Ultra, apparentemente non ci sono molte novità: dal punto di vista estetico, infatti, sono pochissime le novità, anzi al primo colpo d’occhio i due dispositivi potrebbero sembrare del tutto identici. In realtà cambia un dettaglio, che sembra secondario, ma non lo è: nell’ultimo modello, infatti, è cambiato il raggio di curvatura del bordo del display, che ora è più netto, aumentando di fatto la superficie disponibile per leggere e, eventualmente per scrivere.

Questa modifica rende più sicura l’impugnatura del Galaxy S23 Ultra, che si percepisce anche come più massiccio, pur non essendo cambiato il peso complessivo, comunque superiore ai 200 g.

In realtà, i cambiamenti più importanti sono quelli che non si vedono, a partire dal nuovo processore, molto più efficiente sia dal punto di vista della miglior performance che da quello dei minori consumi: in effetti, pur non essendo cambiata la dimensione della batteria, l’autonomia pare molto più estesa.

Altra novità rilevante è quella della fotocamera principale, che ora è da 200 megapixel, con un’elaborazione molto sofisticata delle immagini, talmente sofisticata essere finita al centro delle polemiche.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.8

La querelle della fotocamera di Galaxy S23 Ultra

Nelle ultime settimane è esplosa in rete una polemica piuttosto feroce relativa alla qualità della fotocamera di Galaxy S23 Ultra, che nella pubblicità televisiva viene promosso come un dispositivo capace di catturare immagini perfette della luna. Alcuni utenti di forum americani, hanno fatto piccoli esperimenti, scattando immagini fittizie della luna, che erano state artificiosamente sfuocate prima dello scatto.

Partendo da un’immagine del tutto fuori fuoco, il Galaxy S23 Ultra ha prodotto uno scatto super nitido, con una tonalità differente del colore, che ha fatto urlare allo scandalo: la teoria era che Samsung sostituisse l’immagine catturata con una ricavata dall’intelligenza artificiale nel data base delle immagini disponibili. Di fatto, la teoria era che il telefono proponesse una foto che non era quella effettivamente catturata.

Premesso che il tema ci pare abbastanza surreale, gli ingegneri di Samsung hanno risposto che in realtà l’intelligenza artificiale ottimizza lo scatto catturato, cercando di offrire il miglior risultato possibile, cancellando il “rumore" dato dai movimenti naturali della mano o da condizioni di visibilità imperfette.

In tutta onestà, siamo solo parzialmente interessati a trovare una risposta universalmente accettabile, perché di fatto, sul campo, Galaxy S23 Ultra cattura immagini veramente dettagliate che si comporta particolarmente bene quando si catturano immagini in condizioni di scarsa luminosità, che tutto sommato è ciò che importa veramente.

Non abbiamo passato molto tempo cercando di fotografare la luna, ma effettuando molteplici scatti di altro tipo il risultato è sempre stato di ottimo livello, anche se Samsung non riesce a raggiungere l’eccellenza di Huawei e di Honor nell’elaborazione delle foto.

Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1

Il software di Galaxy S23 Ultra

Dal nostro punto di vista, ciò in cui Samsung fa il vuoto rispetto alla concorrenza nel mondo Android è il software: i suoi smartphone si basano sul sistema operativo di Google, che viene però personalizzato con un’interfaccia chiamata One UI, ora arrivata alla versione 5.1. Oltre all’estrema cura della grafica, che ha trovato un equilibrio quasi perfetto, Samsung può contare anche sul suo straordinario ecosistema e questo fa davvero la differenza rispetto a qualunque altro prodotto in circolazione, che si basi su Android.

Quando si acquista uno smartphone di Samsung, si entra in un mondo fatto di televisori, elettrodomestici, tablet, dispositivi da indossare, computer, che interagiscono tra loro con un sistema quasi perfetto. Solo Apple può vantare un ecosistema più maturo, pur essendo più piccolo perché sprovvisto di tutti i prodotti per la casa, sono invece nel portfolio dell’azienda coreana.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il valore della S-Pen, il pennino di Galaxy S23 Ultra

Probabilmente non serve sottolinearlo, ma vale sempre la pena ricordare che il vero elemento distintivo di Galaxy S23 Ultra, oltre al suo gigantesco display è quello della presenza di un pennino, chiamato S-Pen, allocato all’interno del telefono, che può all’occorrenza essere distratto per scrivere appunti sullo schermo, ritagliare immagini, effettuare disegni sulle foto appena scattate, piuttosto che sfruttare una delle funzioni speciali ad esso connesse.

Da sempre, la S-Pen è una soluzione speciale realizzata solo ed esclusivamente da Samsung, che oggi distingue il suo modello più prestigioso e che rimane uno degli aspetti più originali, rispetto ai prodotti concorrenti. Parliamo di un accessorio che per moltissimi utenti potrebbe risultare del tutto inutile, ma per chi usa il telefono in modo un po’ più avanzato traccia una linea di demarcazione netta che differenzia dagli altri smartphone oggi disponibili sul mercato.

Samsung Galaxy S23+, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.6

Il prezzo di Galaxy S23 Ultra

Nella valutazione complessiva di Galaxy S23 Ultra, ovviamente, non si può ignorare il suo prezzo, che almeno in partenza era quasi proibitivo. Oggi questo smartphone si acquista ad una cifra intorno ai 1100 €, posizionamento ambizioso e molto impegnativo. Chi sceglierà di acquistarlo, però, magari sfruttando le forme di finanziamento messe a disposizione degli operatori, avrà la certezza di utilizzare uno smartphone che non è solo tra i migliori in circolazione, ma è destinato a rimanerlo nel tempo, grazie alla cura che Samsung ha per i suoi smartphone, in quanto ad aggiornamenti.

Nelle ultime settimane, la nuova interfaccia utente è stata introdotta anche per gli smartphone in circolazione da tre o quattro anni, con una cura post vendita del software, che nessun altro produttore, a parte Apple è in grado di fornire ai propri utenti. La differenza tra Samsung e le altre aziende sta nel fatto che, mentre gli altri produttori aggiornano Android senza però introdurre le novità più recenti, inserite nei nuovi modelli, la casa coreana oltre ad aggiornare il sistema operativo aggiunge ai vecchi dispositivi le nuove funzionalità.

Display straordinario, batteria con notevole autonomia, il pennino che aggiunge un tocco unico ed esclusivo, la fotocamera di altissima qualità: tutti questi elementi, messi insieme, ci fanno pensare che in un mercato ricco di smartphone di altissima qualità, Galaxy S23 Ultra sia il miglior android di sempre. Per la concorrenza è una sfida difficile, ma potrebbe essere lo stimolo per alzare ulteriormente la qualità media dei top di gamma.