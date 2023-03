Dietrofront: Samsung Galaxy S23 FE non si farà

Il Galaxy S23 FE, modello che nelle precedenti versioni aveva ottenuto un buon successo a livello di vendite ha un destino al momento davvero incerto. Se solo qualche settimana fa era trapelata la notizia che Samsung si fosse deciso a lanciare questo modello, ora questa previsione viene di nuovo stravolta grazie a @rquandt, uno dei leaker più affidabili che annuncia la probabile decisione del produttore coreano di non produrre il Galaxy S23 FE.

Niente Galaxy S23 FE…

Poco meno di un mese fa era trapelata la notizia che Samsung era in procinto di lanciare il Galaxy S23 FE, un nuovo modello "Fan Edition" destinato ai clienti più giovani e, in generale, che non hanno la possibilità di spendere oltre mille euro per un top di gamma.

La serie FE, in passato, ha ottenuto ottime vendite soprattutto con il modello Galaxy S21 FE. Dopo aver saltato il Galaxy S22 FE, forse per mancanza di chip, secondo le indiscrezioni di alcuni giorni fa Samsung avrebbe scelto di produrre il Galaxy S23 FE al posto del Galaxy A74, di fatto trasformando il primo nel modello di punta da proporre nella fascia medio-alta del mercato.

Ora le cose pare che stiano cambiando di nuovo: il giornalista Roland Quandt di WinFuture ha infatti twittato che "quest’anno non ci sarà un S23 FE". Una brutta notizia per tutti quanti aspettavano questo modello che a ad un prezzo più ragionevole degli altri della famiglia Galaxy S23 avrebbe dovuto offrire ottime caratteristiche hardware.

Infatti i rumor di un mese fa parlavano della presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ancora un ottimo processore per la fascia "quasi top" in cui si sarebbe dovuto inserire il nuovo smartphone di Samsung.

…Né Galaxy A74

E se qualcuno pensa che a questo punto Samsung stia pensando alla possibilità di lanciare al suo posto il Galaxy A74, si dovrà ricredere. Infatti sembra proprio che il produttore coreano quest’anno si limiterà a lanciare i Galaxy A34 e A54, che andranno rispettivamente nella fascia entry-level e media de mercato. Quindi, il Galaxy A54 sarà la prima scelta, a livello di caratteristiche tecniche, per chi non può permettersi uno dei tre potenti, ma costosi, Galaxy S23.

Samsung dice basta alla fascia medio-alta (forse)

La scelta di Samsung di non presentare un modello di fascia medio alta è probabilmente dettata da diversi fattori. Senza dubbio il primo è quello che uno smartphone troppo simile a quelli fascia più alta (e redditizi per Samsung) a un prezzo più competitivo possa cannibalizzare le vendite di quest’ultimi, portando all’azienda più danni che benefici.

Poi, ci sarebbe anche l’esigenza di limitare il numero di modelli presenti sul mercato. Oggi, infatti, Samsung ha una selva di telefoni tra Galaxy A e Galaxy M (e su altri mercati anche Galaxy F), e non sempre l’utente riesce a capire le esatte differenze tra un modello e l’altro e quale sia meglio comprare.