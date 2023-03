Honor Magic 5 Pro batte iPhone 14 e Pixel 7: è il miglior cameraphone

Honor Magic 5 Pro è il miglior cameraphone in commercio. Questo è quanto emerge dai rigorosi test effettuati dal sito DXOMARK, che mette sotto stress il comparto fotografico degli smartphone sia per quanto riguarda le foto che per quanto riguarda i video. E il flagship di Honor batte l’iPhone 14 Pro, e anche l’Huawei Mate 50 Pro che da poco aveva scalzato l’ultimo melafonino dalla testa della classifica, ma anche il Google Pixel 7.

Honor Magic 5 Pro, foto come nessun’altro

Honor Magic 5 Pro ha un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP 1/1.12", f/1.6, con autofocus (AF) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A questo sensore è affiancato un ultra grandangolare da 50 MP, f/2.0, con campo visivo di 122°. Terzo sensore è un teleobiettivo da 50 MP, f/3.0, zoom ottico 3,5x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Lo smartphone è anche in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K a 60 fps.

Questo trio di sensori ha permesso all’Honor Magic 5 Pro di raggiungere un punteggio globale di 152 punti, ovvero 6 in più dell’IPhone 14 Pro e 3 in più dell’Huawei mate 50 Pro.

Andando a valutare i vari test che effettua DXOMARK, nel test "Photo", il flagship di Honor ha raggiunto i 154 punti, due in più del suo antagonista di Huawei e ben 9 in più del melafonino.

Il secondo macro test che effettua DXOMARK riguarda le prestazioni dello zoom. Anche In questo caso l’Honor Magica 5 Pro primeggia con 156 punti, staccando notevolmente i suoi concorrenti: l’Huawei Mate 50 Pro si attesta a 148 punti, mentre l’iPhone precipita a 143 punti.

Honor Magic 5 Pro, nei video può migliorare

Nonostante DOXMARK abbia rilevato che le prestazioni video dell’Honor Magic 5 Pro sono migliorate rispetto al Magic 4 Ultimate, dove non ha eccelso è proprio in questa suite di test: infatti ha dovuto cedere il passo all’iPhone 14 Pro che con i suoi 149 punti rimane in testa alla classifica.

Il top di gamma di Honor, comunque, raggiungendo i 144 punti si piazza al secondo posto, davanti all’Huawei Mate 50 Pro che si sposta sul gradino più basso del podio con 141 punti.