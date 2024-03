Samsung Galaxy S24 Ultra: debutta la versione Cybertruck

Fonte foto: Caviar

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno degli smartphone top di gamma più interessanti sul mercato in questo momento, grazie a un ottimo mix tra hardware e software oltre che a un design elegante che, rispetto alla scorsa generazione, si è arricchito sfruttando al meglio l’introduzione del titanio per il frame laterale.

Il top di gamma di Samsung è uno dei modelli di riferimento della collezione Caviar, azienda specializzata nella realizzazione di (costose) versioni custom dei principali smartphone sul mercato. Dopo aver realizzato una versione in oro a 24 carati, Caviar ha arricchito la sua gamma di varianti del Samsung Galaxy S24 Ultra con la nuova versione Cyber, ispirata al Tesla Cybertruck, il primo pick-up elettrico di Tesla, lanciato sul mercato americano di recente.

Samsung Galaxy S24 Ultra Cybertruck: com’è fatto

La nuova versione Cyber del Samsung Galaxy S24 Ultra realizzata da Caviar propone un design inedito, ispirato al pick-up Tesla già diventato un modello di culto tra gli appassionati di questo genere di auto, soprattutto in Nord America.

Nella parte posteriore della scocca, infatti, viene ripreso il design spigoloso del pick-up della casa americana, con un evidente richiamo alle caratteristiche forme del tetto della vettura. Nella parte alta della back cover vengono conservati i cinque elementi circolari (per i sensori del comparto fotografico) a cui si affiancano una serie di linee orizzontali.

Ci sono anche alcuni elementi in rosso (nella parte alta) e bianco (nella parte bassa), creati con smalto colorato, che vanno a impreziosire la scocca, realizzata in titanio. Sotto la scocca, invece, non cambia nulla. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e può sfruttare il sistema operativo Android 14, personalizzato dall’ultima versione della One UI.

Caviar realizzerà 99 unità del suo Samsung Galaxy S24 Ultra Cyber, modello destinato a diventare un pezzo da collezione per gli appassionati con grandi possibilità di spesa. Da notare, inoltre, che la versione Cyber è disponibile, con un analogo design, anche per il Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra Cybertruck: il costo

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra in versione Cyber è disponibile con un prezzo di 8.080 euro (+ IVA) per la versione da 256 GB ma è ordinabile anche nelle versioni da 512 GB (con un prezzo di 8.410 euro + IVA) e 1 TB (8.740 euro). Il prezzo è in linea con quello di altre versioni custom realizzate da Caviar che, però, propone anche versioni più esclusive del Galaxy S24 Ultra.

L’acquisto può essere effettuato tramite lo store di Caviar, dove è possibile anche richiedere un “bespoke design“, andando a personalizzare l’estetica dello smartphone. Da notare che c’è anche uno sconto: chi paga con criptovalute, infatti, riceve un taglio del 15% sul prezzo.