Samsung Galaxy S25: la data di lancio è quasi ufficiale

Sono trapelate in rete nuove informazioni sui Samsung Galaxy S25, inclusa la presunta data dell’Galaxy Unpacked Event e alcuni dettagli sulla scheda tecnica

Fonte foto: Samsung

Tra gli smartphone più attesi del 2025 ci sono sicuramente i Samsung Galaxy S25, i futuri top di gamma del colosso sudcoreano della tecnologia che negli ultimi mesi sono stati oggetto di moltissime indiscrezioni.

Pur non essendoci ancora una data d’uscita confermata da Samsung, i rumor al riguardo stanno diventando sempre più insistenti e, poche ore fa, un noto leaker ha condiviso alcune interessanti informazioni sul prossimo Galaxy Unpacked Event.

Quando arrivano i Samsung Galaxy S25

L’informazione in questione è stata condivisa dal leaker Evan Blass (@evleaks sui social) che sul suo profilo ha postato la (presunta) foto ufficiale dell’invito al Galaxy Unpacked dove si legge chiaramente la data del 22 gennaio 2025. Purtroppo, però, la foto è stata rimossa poco dopo per violazione del copyright.

Ma oltre a questa preziosa informazione, ciò che ha subito attirato l’attenzione degli utenti è l’immagine sull’invito che mostra chiaramente quattro smartphone. Potrebbe trattarsi di un “gioco di simmetrie” oppure la foto potrebbe confermare un’indiscrezione che circola in rete già da qualche tempo: l’arrivo di quattro smartphone della serie Galaxy S25.

Secondo alcuni, infatti, il colosso sudcoreano avrebbe in programma un device in più rispetto al solito e al fianco del Samsung Galaxy S25, del Samsung Galaxy S25+ e del Samsung Galaxy S25 Ultra ci sarebbe anche un presunto Samsung Galaxy S25 Slim che, però, dovrebbe arrivare più avanti nel 2025.

Oltre a questo, Evan Blass ha condiviso anche una presunta lista delle colorazioni del modello Ultra che sarà disponibile nei colori standard: Titanium Black, Titanium SilverBlue, Titanium Gray e Titanium WhiteSilver.

Sul Samsung Shop Online, invece, ci saranno anche le colorazioni: Titanium JetBlack, Titanium JadeGreen e Titanium PinkGold.

Cosa sappiamo dei Samsung Galaxy S25

Stando alle indiscrezioni in rete, i prossimi Samsung Galaxy S25 avranno molto in comune con gli attuali Samsung Galaxy S24 a cominciare dal design, coi nuovi modelli che non dovrebbero avere grosse modifiche rispetto al passato.

Schermi e fotocamere dovrebbero restare in linea con i precedenti modelli, ad eccezione della versione Ultra dove dovrebbe fare la sua comparsa un nuovo sensore ultra-grandangolare da 50 MP che prenderà il posto di quello da 12 MP visto sull’S24 Ultra (in foto).

La vera novità, però, sta nel nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite che dovrebbe fare la sua comparsa su tutti i modelli, inclusi quelli destinati al mercato europeo che, stavolta, dovrebbero fare a meno del Samsung Exynos.

Questo chip, oltre a garantire performance elevatissime, permetterà anche agli utenti di utilizzare le funzioni di Galaxy AI al massimo, con una maggiore reattività e senza passare (per quasi tutte le funzioni) da server esterni di Samsung o di Google.

Altra grande novità è l’arrivo di Android 15 con la nuova interfaccia One UI 7 che debutterà proprio con questi nuovi device e che dovrebbe comprendere anche delle corpose novità per Bixby, l’assistente smart di Samsung, anche se al momento non ci sono informazioni specifiche al riguardo.

Infine, l’ultima indiscrezione riguarda la ricarica wireless con tutti i device della serie S25 che saranno compatibili con lo standard Qi2 e, stando sempre a quello che si legge in rete, dovrebbe esserci anche un anello magnetico (in stile MagSafe di Apple, per intenderci) che dovrebbe semplificare l’utilizzo della ricarica senza fili, che potrebbe arrivare a 25 W.