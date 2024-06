Fonte foto: Foto: BINK0NTAN - Shutterstock

Manca ancora un po’ di tempo alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S25, previsto per gennaio 2025. Tuttavia, come accade con tutti i top di gamma della casa sudcoreana, i mesi precedenti sono sempre pieni di indiscrezioni abbastanza interessanti. L’ultima di queste riguarda il possibile nuovo chip di questo top di gamma.

Secondo alcuni rumors, infatti, il Samsung Galaxy S25 potrebbe montare solo il processore Exynos 2500 prodotto in casa da Samsung stessa. Tuttavia, considerando i bassi rendimenti produttivi di Exynos, la casa sudcoreana potrebbe optare anche quest’anno per una strategia a due chip, anche se lo Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe essere abbastanza costoso.

Nelle scorse ore si è comunque aggiunta una nuova indiscrezione, pubblicata dalla testata coreana The Financial News, che afferma che, per la serie Galaxy S, Samsung starebbe anche valutando una nuova strategia con tre chip.

Oltre alle versioni con Snapdragon 8 Gen 4 ed Exynos 2500, l’azienda sudcoreana potrebbe infatti introdurre anche una nuova variante del Samsung Galaxy S25 con chip MediaTek Dimensity. Se così fosse si tratterebbe di una vera e propria novità, poiché l’azienda non ha mai utilizzato un chip progettato da MediaTek per la sua fascia top di gamma.

Galaxy S25 con chip MediaTek: questione di costi

Introdurre un processore MediaTek su Samsung Galaxy S25 potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Infatti, ciò potrebbe servire da deterrente per evitare che i prezzi dei chip di Qualcomm aumentino spropositatamente nel caso l’azienda sia costretta a non fare più affidamento su Exynos.

Gli osservatori del settore affermano già che lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà più costoso del 25-30% rispetto all’attuale chip Gen 3. D’altra parte, MediaTek non è un marchio di chip collaudato per i top di gamma Galaxy.

Fino ad oggi, Samsung ha utilizzato principalmente chip MediaTek per alcuni dei suoi telefoni a basso costo. Tuttavia, la creazione di tre varianti del Samsung Galaxy S25 suddivise in tre regioni potrebbe rivelarsi controproducente.

A questo bisogna aggiungere che lo sviluppo di nuovi aggiornamenti firmware per tre diverse configurazioni hardware potrebbe diventare un vero onere. Infine, l’aumento dei prezzi dei chip potrebbe essere un fatto inevitabile, quindi Samsung dovrebbe fare i conti anche con questo problema.

Come già accennato, la possibilità di un arrivo del chip MediaTek Dimensity sul Galaxy S25 è soltanto un’indiscrezione non ancora confermata dalle due aziende interessate. Il nuovo top di gamma sarà presentato ufficialmente all’alba del 2025, quindi è probabile che Samsung possa cambiare nuovamente i suoi piani in corso d’opera. Per avere notizie certe in merito bisognerà quindi attendere ancora qualche mese.