Fonte foto: Samsung

La nuova gamma Samsung Galaxy S25 sta per arrivare per raccogliere il testimone dai Galaxy S24 (in foto). Come sempre, il debutto dei nuovi smartphone di Samsung è fissato per i primi mesi del 2025 e, puntualmente, i rumor sull’effettiva data di lancio sono tanti.

La nuova generazione dei Galaxy S è particolarmente attesa, sia per via della presenza dello Snapdragon 8 Elite che, benchmark alla mano, promette un salto prestazionale notevole, che per il possibile debutto di una possibile versione Slim da affiancare alle tre già previste (S25, S25 Plus e S25 Ultra).

Due fonti diverse, in queste ore, hanno anticipato la possibile data di presentazione dei nuovi Galaxy S25. Le informazioni fornite non concordano al 100% ma ci consentono di individuare, con una certa precisione, quello che dovrebbe essere il periodo di lancio dei nuovi smartphone.

Samsung Galaxy S25: la possibile data di lancio

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica coreana fnnews, Samsung organizzerà un evento Unpacked il prossimo 23 gennaio 2025. Tale evento si svolgerà a San Francisco, sede scelta nel 2023 per la presentazione dei Galaxy S23.

L’insider Max Jambor, invece, ha anticipato che la data di presentazione dei nuovi top di gamma di Samsung sarà il 22 gennaio 2025. In questo caso, la fonte non fornisce informazioni relative alla sede dell’evento con cui la casa coreana mostrerà in pubblico i suoi smartphone.

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung, possiamo ora ipotizzare con maggiore certezza, considerando la presenza di due diverse fonti, che i nuovi Gaalxy S25 saranno svelati nel corso della seconda metà del prossimo mese di gennaio 2025, probabilmente in una delle date indicate in precedenza.

Questo vuol dire che le vendite dei nuovi top di gamma della casa coreana dovrebbero iniziare tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025, con il solito lancio globale che porterà i nuovi smartphone anche in Europa, già a partire dal primo giorno di distribuzione.

Samsung Galaxy S24: quattro varianti in arrivo?

La nuova generazione dei Galaxy S potrà sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che dovrebbe essere proposto su tutta la gamma, senza varianti con chip Exynos, anche se, nei mesi scorsi, i rumor legati all’arrivo di versioni con l’ancora inedito Exynos 2500 non sono mancati.

Samsung dovrebbe realizzare quattro smartphone per la gamma Galaxy S:

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Slim

La versione Slim, per ora, è ancora un mistero. Potrebbe trattarsi di una versione più sottile e leggera del Galaxy S25 Ultra (magari senza S-Pen). Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’insider Ice Universe, la versione Slim potrebbe utilizzare i sensori fotografici dell’Ultra.