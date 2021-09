Samsung Galaxy Tab A8 2021: come sarà il nuovo tablet economico

Il mercato dei tablet Android ha tratto giovamento dalla pandemia e dalle nuove esigenze introdotte in modo forzato dalla convivenza con il Covid-19. Dopo anni di stagnazione ed il ritiro dalla “competizione" che ha visto a spartirsi il mercato quasi esclusivamente Apple con gli iPad e Samsung con i Galaxy Tab, il settore adesso sembra rinato.

Ecco così che aziende come Xiaomi sono tornate alla carica con dei nuovi tablet interessanti, cosa che ha costretto Samsung, che mai aveva abbandonato il settore, a incrementare i ritmi per mantenere alta la bandiera. Del rilancio del segmento dei tablet Android potrebbe beneficiare anche Samsung Galaxy Tab A8 2021, il prossimo tablet economico del gigante di Seul. Sul suo conto è intervenuto il noto informatore OnLeaks, che nelle scorse ore ha condiviso in rete una serie dettagliata di caratteristiche del prossimo tablet Samsung di fascia media. Ecco quindi cosa attendersi da Galaxy Tab A8 2021.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: come sarà

Secondo le informazioni ottenute da OnLeaks, Samsung Galaxy Tab A8 2021 avrà un display abbastanza ampio per la sua categoria, specie per la fascia di prezzo: sarà un pannello da 10,5 pollici di tipo TFT con risoluzione WUXGA (cioè da 1.200 x 1.920 pixel) e frequenza di aggiornamento “standard" di 60 Hz.

Ad eseguire i compiti assegnati dall’utente c’è il duo composto dalla CPU Unisoc T618, un chip octa core realizzato a 12 nanometri con frequenza massima di 2 GHz, e dall’unità di elaborazione grafica (GPU) Mali-G52 MP2 che si occuperà di giochi e video.

A corredo 3 o 4 GB di memoria RAM e 32, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione. Dato il gran numero di configurazioni possibili, è probabile che Samsung decida di non commercializzarle tutte ovunque, ma di differenziare la proposta a seconda del mercato di destinazione.

Due le fotocamere attese su Galaxy Tab A8 2021, una frontale per videochiamate e conferenze da 5 MP, una posteriore da 8 MP per foto e video. Il tablet “economico" di Samsung dovrebbe avere quattro altoparlanti con supporto a Dolby Atmos, e pure il jack audio da 3,5 mm per cuffie e altoparlanti cablati.

Per la ricarica della batteria da 7.040 mAh (potrebbe esserci anche la ricarica rapida) c’è l’ingresso USB-C, e Samsung potrebbe declinare Galaxy Tab A8 2021 anche in una variante capace di ospitare una SIM, in modo da potersi connettere al web ovunque ci sia una rete 4G.

Dimensioni di 246,7 x 161,8 x 6,9 mm (8,7 mm di spessore considerando anche lo “scalino" della fotocamera posteriore), il peso invece è ancora ignoto.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: quanto costerà

OnLeaks si è sbilanciato anche sulla possibile data di presentazione di Samsung Galaxy Tab A8 2021, che secondo le sue informazioni dovrebbe essere ufficializzato il 21 ottobre prossimo.

Dapprima sembra che sarà commercializzato in India per l’equivalente di 220 euro circa, prezzo che, se fosse confermato, dovrebbe riguardare solo il Paese asiatico. Dovesse arrivare da noi, infatti, lo farebbe ad un prezzo più alto a causa di tasse e balzelli vari.